Semana Santa 2026: Casco Antiguo se prepara con procesiones y actividades religiosas

Ciudad de Panamá, Panamá/La agenda oficial de la Semana Santa del Casco Antiguo ya está definida. Las actividades iniciarán el próximo 27 de marzo y se extenderán hasta el 5 de abril, fecha en que la Iglesia católica celebra el Domingo de Resurrección.

Durante más de una semana, el histórico barrio de Casco Antiguo de Panamá se convertirá en epicentro de expresiones de fe, tradición y turismo religioso, con una programación que incluye misas, procesiones y recorridos por sus templos coloniales.

Antes del inicio formal de la Semana Mayor también se llevarán a cabo actividades preparatorias que marcarán el ambiente espiritual en el sector.

Calendario de procesiones

Viernes 27 de marzo – Viernes de Dolores

La Cofradía del Cristo Redentor y la Virgen de los Dolores dará inicio a la programación con la procesión del Viernes de Dolores, recordando los siete dolores de la Virgen María.

Misa: 6:00 p.m.

Procesión: 7:00 p.m.

Lugar: Iglesia de La Merced, Casco Antiguo.

Domingo 29 de marzo – Domingo de Ramos

Celebración de la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén.

Misa: 4:00 p.m.

Procesión: 5:00 p.m.

Lugar: Iglesia de La Merced.

Martes 31 de marzo

Procesión en honor y memoria de los miembros de los estamentos de seguridad del Estado fallecidos en cumplimiento de su deber.

Misa: 6:00 p.m.

Procesión: 7:00 p.m.

Lugar: Iglesia de La Merced.

Miércoles 1 de abril – Miércoles Santo

Procesión del Cristo Pobre o Jesús de la Chancletita, una de las imágenes más antiguas y veneradas del Casco Antiguo.

Misa: 6:00 p.m.

Procesión: 7:00 p.m.

Lugar: Iglesia de La Merced.

Jueves 2 de abril – Jueves Santo

La Hermandad de la Santa Cena realizará por primera vez su procesión desde la Iglesia de La Merced, tras la misa de las 5:30 p.m., iniciando el recorrido a las 7:00 p.m. También participará el anda de Jesús en el Prendimiento en el Huerto de los Olivos.

Ese mismo día, a las 12:00 a.m., la Hermandad del Cristo Nazareno saldrá en procesión de madrugada, en un acto de recogimiento que rememora la noche previa a la crucifixión.

Con información de María De Gracia