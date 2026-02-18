Carnaval bajo investigación: Fiscalía indaga posibles delitos contra menores

Las investigaciones surgen tanto por denuncias formales como por la circulación de videos con contenido sexual en redes sociales y medios digitales.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las celebraciones de Carnaval quedaron bajo la lupa del Ministerio Público tras la apertura de investigaciones por presuntas conductas de índole sexual registradas en distintos puntos del país.

La Procuraduría General de la Nación anunció que, a través de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, se adelantan diligencias por delitos relacionados con corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas tipificadas en el Código Penal.

Las investigaciones surgen tanto por denuncias formales como por la circulación de videos con contenido sexual en redes sociales y medios digitales, lo que motivó la actuación de las autoridades.

"Las investigaciones se generan tras denuncias presentadas e igualmente por videos con contenido sexual que circulan en las redes sociales y medios digitales, lo que ha llevado a la Procuraduría General de Nación a iniciar investigaciones", se lee en el comunicado.

Entre las normas invocadas está el artículo 179 del Código Penal, que establece: “Quien corrompa o promueva la corrupción de una persona menor de dieciocho años haciéndola participar o presenciar comportamientos de naturaleza sexual será sancionado con prisión de ocho a diez años”.

Asimismo, el artículo 184 dispone que “quien fabrique, elabore por cualquier medio o produzca material pornográfico o lo ofrezca, comercie, exhiba, publique, difunda o distribuya (…) presentando o representando virtualmente a una o varias personas menores de edad en actividades de carácter sexual, sean reales o simuladas, será sancionado con prisión de diez a quince años”.

En esa misma línea, el artículo 187 señala que “quien utilice, consienta o permita que una persona menor de edad participe en actos de exhibicionismo obsceno o en pornografía (…) será sancionado con prisión de ocho a diez años”.

La Fiscalía Metropolitana también analiza otros hechos relacionados con delitos sexuales reportados durante las actividades propias del Carnaval, con el objetivo de determinar responsabilidades e iniciar los procesos correspondientes.

#PGNInforma| La @PGN_PANAMA a través de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana adelanta investigaciones por Corrupción de Personas Menores de Edad, Explotación Sexual Comercial y otras, por hechos registrados en diversos puntos del país, durante Carnaval. pic.twitter.com/D8qesSxhSF — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) February 18, 2026

En ese sentido, la entidad reiteró el compromiso de garantizar el bienestar de las víctimas y evitar su revictimización, así como llevar ante los tribunales de justicia a quienes resulten responsables de estas conductas que atentan contra el pudor, la libertad y la integridad sexual, tanto de personas adultas como de menores de edad.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades instan a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes, recordando que este tipo de delitos conllevan severas sanciones penales.