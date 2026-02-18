Mides: Trasladan a 10 jóvenes del CAI de Tocumen al Hogar María Auxiliadora en Chitré

Ciudad de Panamá/La ministra de Desarrollo Social (Mides) y presidenta de la Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Beatriz Carles, coordinó el traslado de 10 jóvenes masculinos mayores de edad, en condiciones de discapacidad, residentes en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, hacia el Hogar María Auxiliadora, ubicado en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, el cual se encuentra desocupado, ya que alberga una población de 23 adolescentes durante la temporada escolar.

Esta acción obedece a una medida de protección ordenada por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, con el propósito de salvaguardar la integridad, el bienestar y la atención especializada de esta población.

Esta medida tiene carácter temporal, mientras se gestiona una solución especializada y multidisciplinaria, acorde a las necesidades de esta población.

"Conscientes de la importancia de garantizar la continuidad de la atención que este hogar brinda a la población de adolescentes estudiantes, se están coordinando alternativas que les brinden la continuidad del servicio que se les ha venido prestando en las mismas condiciones, una vez iniciado el periodo escolar", señaló en un comunicado el Mides.

Explica el Mides que, para el traslado de estos 10 jóvenes adultos, que crecieron dentro del sistema de protección para niños, niñas y adolescentes, se requirió la coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), entidad pública descentralizada y especializada del Estado, que tenía bajo su responsabilidad estas diez personas en el Centro de Atención Integral de Tocumen.

La ministra Carles se trasladó este martes 17 de febrero al Hogar María Auxiliadora para verificar personalmente las necesidades de la población trasladada y donde logró con el Ministerio de Salud una evaluación médica.