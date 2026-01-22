Panamá vs México | John Gunn se alista para el desafío ante el TRI en el Rommel Fernández

Panamá/Esta noche, el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez se viste de gala para recibir un choque de titanes: la Selección Mayor de Panamá se enfrenta a su similar de México en un duelo amistoso de alto calibre.

En medio de la expectativa, todos los focos apuntan a una de las figuras emergentes de la portería panameña, el espigado guardameta John David Gunn, quien busca su oportunidad dorada en casa.

La Voz del Guardameta: "Nada en la vida es fácil"

En la previa de este encuentro, John Gunn, quien actualmente milita en el New England Revolution II de la MLS Next Pro, conversó con los medios sobre lo que significa competir por un puesto en la selección nacional. Con una actitud humilde y enfocada, el portero de 25 años reconoció el alto nivel de sus compañeros de posición.

“Nada en la vida es fácil. Todos tenemos que hacer lo mismo, trabajar duro y jugar bien cuando nos dan el chance”, sentenció Gunn durante la rueda de prensa. El guardameta destacó la calidad de referentes como Orlando Mosquera, Luis “Manotas” Mejía, César Samudio y Eddie Roberts, asegurando que su único camino es la constancia y el esfuerzo diario para estar listo cuando el cuerpo técnico lo requiera.

Un Perfil Imponente para el Proceso de Christiansen

Con una altura excepcional de 1.98 metros, Gunn representa una envergadura dominante y una nueva generación que se abre paso con una formación atípica en el sistema universitario estadounidense (NCAA y NAIA). Tras haber sido convocado anteriormente como tercer portero para la Copa Oro 2025, el joven arquero busca ahora concretar su debut y afianzarse en el proceso liderado por Thomas Christiansen.

Gunn fue uno de los seis jugadores que no vio acción en el pasado amistoso donde Panamá igualó 1-1 contra Bolivia, lo que aumenta la expectativa sobre su posible participación en el duelo de hoy ante los aztecas.

El Escenario: El Rommel Fernández late con la "Sele"

El partido de este jueves marca el regreso de la Selección de Panamá a su feudo tras asegurar su boleto al Mundial 2026 el pasado noviembre. A pesar de que el cuerpo técnico, incluyendo a Thomas Christiansen y al preparador de porteros Donaldo González, se vio afectado recientemente por un virus estomacal, el equipo entrenó a toda marcha para recibir a la escuadra mexicana dirigida por Javier Aguirre.

La cita para toda la afición panameña es hoy a las 8:00 p.m., con una cobertura completa y transmisión EN VIVO a través de la pantalla de TVMAX, además de las plataformas de TVN Pass, TVN Radio y el canal de Youtube TVMAX PANAMÁ. Panamá busca medir fuerzas ante un rival histórico, con la mirada puesta en consolidar nombres como el de John Gunn bajo los tres palos.

