Panamá vs México: Previa, alineaciones probables y antecedentes de este partido internacional

Hoy jueves 22 de enero Panamá vs México previa desde las 7:00 pm y el partido a las 8:00 pm EN VIVO por las pantallas de TVMAX, TVN Pass, TVN Radio y nuestro canal de Youtube de TVMAX Panamá.

Panamá/La Selección de Panamá se prepara para un nuevo examen de fútbol internacional al recibir a la Selección de México este jueves 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en un partido amistoso que servirá como termómetro competitivo para ambos equipos en su ruta hacia el Mundial de la FIFA 2026.

Los dirigidos por Thomas Christiansen llegan tras igualar 1-1 ante Bolivia, con la mira puesta en ofrecer una presentación sólida en su primer compromiso del año en casa.

Antecedentes recientes

El cara a cara entre panameños y mexicanos en los últimos cinco enfrentamientos oficiales ha sido favorable para el conjunto azteca, aunque con marcadores generalmente ajustados. El 23 de marzo de 2025, México se impuso 2-1 en la Concacaf Nations League.

Un año antes, el 21 de marzo de 2024, volvió a ganar 3-0 en el mismo torneo. En la Copa Oro 2023, el 16 de julio, México se llevó el triunfo por 1-0, resultado que se repitió el 18 de junio de 2023 en la Nations League. El historial se completa con la victoria mexicana 1-0 del 2 de febrero de 2022 en las Eliminatorias Mundialistas.

Más allá de los resultados, los encuentros han mostrado equilibrio en el desarrollo del juego, con partidos definidos por detalles y tramos de alta intensidad en el mediocampo. Para Panamá, el duelo representa una oportunidad de medir a jugadores de la Liga Panameña de Fútbol y a legionarios que buscan un lugar en la lista final rumbo al Mundial 2026.

Contexto mundialista

Panamá ya conoce su destino en el Grupo L, donde compartirá escenario con Inglaterra, Croacia y Ghana en la Copa del Mundo. México, por su parte, integrará el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje entre Dinamarca vs. Macedonia del Norte / República Checa vs. República de Irlanda. Este amistoso permitirá a ambos cuerpos técnicos ajustar piezas y evaluar variantes tácticas.

Alineaciones probables

Panamá: JD Gunn; Jorge Gutiérrez, Jorge Rivera, Abdul Knight, Omar Córdoba; Ariel Arroyo, Orman Davis, Ricardo Phillips Jr., José Murillo, Khaiser Lenis; Kadir Barría.

DT: Thomas Christiansen.

México: Raúl Rangel; Richard Ledezma, Israel Reyes, Víctor Guzmán, Bryan González; Luis Romo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Diego Lainez; Armando González.

DT: Javier Aguirre.

Detalles del partido

El encuentro se disputará el jueves 22 de enero, con previa desde las 7:00 p.m. y inicio a las 8:00 p.m.. La transmisión estará disponible por TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y el canal de YouTube de TVMAX Panamá.

Con antecedentes recientes y un contexto mundialista en el horizonte, el choque entre Panamá y México se presenta como una prueba de nivel para ambos seleccionados, en una noche que promete ritmo competitivo y evaluación profunda de planteles.

