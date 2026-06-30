Mundial 2026 México vs Ecuador | Previa de este partido de dieciseisavos de final y alineaciones probables

Panamá/El Estadio Azteca volverá a vestirse de gala para recibir uno de los enfrentamientos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La anfitriona México intentará hacer valer su condición de local frente a una combativa Ecuador, que llega con la confianza renovada tras una clasificación histórica en la fase de grupos.

Los dirigidos por Javier Aguirre afrontan este compromiso respaldados por una campaña impecable. El conjunto mexicano sumó nueve puntos de nueve posibles, ganó sus tres partidos de la fase de grupos sin recibir goles y extendió a seis su racha de victorias consecutivas. Además, no conoce la derrota desde su último encuentro de 2025, acumulando un balance de nueve triunfos y dos empates.

Si hay un factor que inclina la balanza a favor del conjunto local es el escenario. El Estadio Azteca ha sido históricamente una fortaleza para México en las Copas del Mundo. El combinado azteca nunca ha perdido un partido mundialista en este recinto, donde registra seis victorias y dos empates.

A ello se suma otro dato impresionante: México no pierde un encuentro en el Azteca desde septiembre de 2013, convirtiendo este estadio en uno de los escenarios más difíciles para cualquier selección visitante.

Sin embargo, el historial reciente en fases de eliminación directa obliga a la prudencia. Pese a su fortaleza como local, México posee el porcentaje de victorias más bajo entre las selecciones que han disputado más de cinco partidos de eliminación directa en la historia del Mundial, con apenas un triunfo, dos empates y siete derrotas.

Ecuador quiere seguir haciendo historia

La clasificación de Ecuador no fue sencilla. Después de quedarse sin marcar en sus dos primeros compromisos del Grupo, parecía destinado a la eliminación. No obstante, reaccionó en el momento justo con un valioso triunfo 2-1 sobre Alemania, resultado que le permitió avanzar a la fase eliminatoria.

Ese éxito también quedó registrado en la historia del torneo, ya que Ecuador se convirtió en apenas la segunda selección del siglo XXI capaz de avanzar a la ronda eliminatoria después de no haber anotado en sus dos primeros partidos de la fase de grupos.

Ahora buscará otro récord: conseguir dos victorias consecutivas en una Copa del Mundo por primera vez. Además, espera recuperar la solidez que mostró antes del torneo, cuando enlazó 19 partidos sin conocer la derrota.

Su único antecedente en una fase eliminatoria mundialista terminó con eliminación, por lo que el desafío representa una nueva oportunidad para romper barreras.

Antecedentes favorecen a México

En la historia de los Mundiales, ambas selecciones solo se han enfrentado una vez. Fue en la Copa del Mundo de 2002, cuando México se impuso 2-1 sobre Ecuador.

Curiosamente, ese triunfo representa la única victoria mexicana en 14 enfrentamientos mundialistas frente a selecciones sudamericanas, registro que se completa con tres empates y diez derrotas.

Jugadores a seguir

En México, las miradas apuntan hacia Luis Romo. Aunque comenzó el torneo desde el banquillo, ha sido decisivo en los últimos dos encuentros al participar directamente en el primer gol del equipo durante los primeros diez minutos del segundo tiempo, con un gol y una asistencia.

Por Ecuador, el hombre del momento es Nilson Angulo. Después de pasar sus primeras once apariciones internacionales sin anotar, el atacante atraviesa un gran momento ofensivo y ya suma tres goles en sus últimas seis presentaciones, incluyendo el tanto decisivo frente a Alemania.

Un duelo con pronóstico reservado

Tanto México como Ecuador llegan prácticamente con sus plantillas completas, por lo que se espera un compromiso de alta intensidad entre dos equipos que han mostrado una gran organización defensiva durante el torneo.

México intentará imponer el peso de su localía y el ambiente del Azteca para acercarse nuevamente a una histórica clasificación entre los mejores del torneo, mientras que Ecuador buscará prolongar su sueño mundialista y demostrar que su clasificación no fue una casualidad.

Con dos selecciones que destacan por su disciplina táctica, este enfrentamiento promete ser uno de los más equilibrados y atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde un pequeño detalle podría marcar la diferencia rumbo a los octavos de final.

Fuente: Flashscore

Alineaciones probables:

México: Tala Rangel, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado.

Ecuador: Hernán Galíndez, Piero Hincapie, Joel Ordoñez, William Pacho, Pedro Vite, Alan Franco, Moises Caicedo, John Yeboah, Enner Valencia, Gonzalo Plata, Nilson Angulo.