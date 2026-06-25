Mundial 2026 | Ecuador 2-1 Alemania resumen completo Grupo E
La Tricolor resiste al gigante germano y firma su pase a la siguiente ronda entre el abucheo a Beccacece y el beso de la clasificación. EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX
Panamá/Ecuador venció 2-1 a Alemania en el MetLife Stadium y avanzó a dieciseisavos como mejor tercero. Angulo y Plata firmaron los goles que silenciaron al tetracampeón, mientras 50.000 hinchas corearon el "¡Sí se puede!" para celebrar la clasificación histórica de la Tricolor.