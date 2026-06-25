Mundial 2026 | Ecuador 2-1 Alemania resumen completo Grupo E

La Tricolor resiste al gigante germano y firma su pase a la siguiente ronda entre el abucheo a Beccacece y el beso de la clasificación. EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX

Mundial 2026 | Ecuador 2-1 Alemania resumen completo Grupo E / FIFA
FIFA
25 de junio 2026 - 18:14

Panamá/Ecuador venció 2-1 a Alemania en el MetLife Stadium y avanzó a dieciseisavos como mejor tercero. Angulo y Plata firmaron los goles que silenciaron al tetracampeón, mientras 50.000 hinchas corearon el "¡Sí se puede!" para celebrar la clasificación histórica de la Tricolor.

Temas relacionados

Copa Mundial de Fútbol 2026 selección de ecuador Selección de Alemania goles
Si te lo perdiste
Lo último
stats