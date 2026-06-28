Béisbol de Pequeñas Ligas| Panamá arranca fuerte en Latinoamericano Intermedio 2026

La representación panameña se estrenó en el certamen que se realiza en Guayaquil, Ecuador.

Panamá/Panamá se impuso a su similar de México, por 7 carreras a 0, en la primera jornada de la Serie Latinoamericana de Béisbol Intermedio cuya sede es la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Una producción ofensiva de siete imparables y un buen pitcheo allanaron el camino del triunfo para el conjunto panameña en su debut en el certamen.

La representación panameña, integrada por el elenco intermedio de la Liga Willis R. Cook de Betania, forman parte del Pool A del torneo junto a los conjuntos de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y México.

El próximo partido de Panamá será el lunes 29 de junio ante el conjunto colombiano.

Equipos participantes

Un total de 11 equipos, divididos en dos grupos. El Pool A está conformado por seis conjuntos. En tanto que el Pool B lo forman cinco representaciones que son: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela.

Cada equipo juega en la primera etapa con los rivales de sus respectivas agrupaciones. Los dos primeros de cada grupo pasan a las semifnales que serán de forma cruzada (1A vs 2B y IB vs 2A) y a partido único. Los vencedores en esus juegos pasan a la final.

El certamen que inició este 28 de junio se extenderá hasta el sábado 4 de julio. El campeón representará a Latinoamérica en la Serie Mundial de Béisbol Senior a realizarse en Easley, Carolina del Sur, del 1 al 8 de agosto.