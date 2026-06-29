Mundial 2026| DT de República Checa paga los platos rotos por la eliminación en el torneo

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Miroslav Koubek guio a los checos a la clasificación a su primer Mundial en 20 años.

República Checa/La Federación de Fútbol de República Checa (FACR) anunció este lunes que Miroslav Koubek dejó de ser seleccionador del combinado centroeuropeo, tras la eliminación del equipo en la fase de grupos del Mundial 2026.

El técnico de 74 años había llevado a los checos a su primera participación mundialista en 20 años gracias a victorias en la tanda de penales sobre Irlanda y Dinamarca en la repesca de marzo.

Sin embargo, los checos no lograron brillar en el torneo, organizado conjuntamente por Canadá, México y Estados Unidos, y solo sumaron un punto gracias a un empate 1-1 con Sudáfrica, además de perder contra Corea del Sur y México en el Grupo A.

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"Hemos acordado con el entrenador Miroslav Koubek rescindir nuestra cooperación", declaró en un comunicado el presidente de la FACR, David Trunda.

"En una reunión hoy, el entrenador presentó su dimisión y yo decidí aceptar la propuesta tras un debate abierto y correcto", añadió.

Koubek firmó un contrato por dos años con la FACR cuando asumió el cargo antes de la repesca, pero fue duramente criticado tras el fracaso en el Mundial.

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"Mi decisión se debe también a una campaña mediática basada en una serie de medias verdades sobre mí", dijo Koubek en un comunicado.

Los checos también perdieron a su máximo goleador, Patrik Schick, tras la eliminación en el Mundial. El delantero del Leverkusen, de 30 años, anunció el final de su carrera internacional después de 56 partidos en los que había marcado 26 goles.

República Checa disputará la máxima categoría de la Liga de las Naciones 2026-2027, en la que se enfrentará a Croacia, Inglaterra y España en el Grupo A3.