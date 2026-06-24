EN VIVO Mundial 2026| Chequia 0-2 México: Segundo Tiempo/ Definición del Grupo A

México/La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su desenlace para la selección mexicana. Este miércoles, México se enfrenta a Chequia en el Estadio Azteca con el objetivo de completar una primera ronda impecable y reforzar las buenas sensaciones que ha dejado en sus dos primeras presentaciones. Aunque el conjunto dirigido por Javier Aguirre ya aseguró el liderato del Grupo A y su clasificación a los dieciseisavos de final, el partido representa una oportunidad para seguir creciendo futbolísticamente y mantener el impulso de cara a la fase eliminatoria.

México llega a la tercera jornada con seis puntos, producto de sus victorias ante Sudáfrica (2-0) y Corea del Sur (1-0), resultados que le permitieron convertirse en el primer clasificado del grupo y asegurar matemáticamente el primer lugar. El equipo ha destacado por su solidez defensiva y por una estructura táctica que ha sabido competir bajo presión en los momentos decisivos.

Enfrente estará una selección checa obligada a sumar. Tras caer ante Corea del Sur y empatar con Sudáfrica, los europeos llegan a la última jornada con la necesidad de conseguir un resultado positivo para mantener opciones de avanzar a la siguiente ronda. La escuadra liderada por Patrik Schick y Ladislav Krejčí afronta el encuentro como una auténtica final.

Todo apunta a que Aguirre realizará algunas rotaciones para administrar cargas físicas. Jugadores que han tenido menos minutos podrían aparecer en el once inicial, aunque el técnico mexicano ha insistido en que el equipo debe mantener la intensidad competitiva independientemente de la clasificación ya asegurada. El gran incentivo es lograr algo inédito para México en una Copa del Mundo: cerrar la fase de grupos con tres victorias en tres partidos.