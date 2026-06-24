Mundial 2026 | Suiza 0-0 Canadá, la lucha por el liderato del Grupo B

Panamá/Suiza y Canadá se enfrentarán en Vancouver en la última jornada del Grupo B del Mundial 2026, con ambas selecciones muy cerca de asegurar su clasificación a la fase eliminatoria.

Los suizos llegan motivados tras golear 4-1 a Bosnia y Herzegovina, su primera anotación de cuatro goles en un partido mundialista desde 1994. El equipo dirigido por Murat Yakin suma cuatro puntos y busca terminar como líder del grupo.

Por su parte, Canadá lidera la zona con cuatro unidades después de aplastar 6-0 a Qatar, logrando una actuación histórica y extendiendo su racha a diez partidos sin perder.

El ganador del encuentro se quedará con el primer lugar del grupo, mientras que un empate favorecería a los canadienses, que además tendrían la posibilidad de disputar más partidos de eliminación directa en Vancouver.

Entre los jugadores a seguir destacan Johan Manzambi, quien marcó dos goles para Suiza ante Bosnia, y Nathan Saliba, figura de Canadá con tres goles y una asistencia en el torneo.