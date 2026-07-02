Panamá derrota a Cuba y avanzó a la segunda ronda en las Eliminatorias Mundialistas FIBA 2027

Panamá superó con autoridad a Cuba por 83-70 , impulsada por las actuaciones de Ricardo Lindo , Iverson Molinar y Eric Romero , para mantenerse con opciones de avanzar en las Eliminatorias Mundialistas FIBA 2027 .

Panamá/La Selección de Panamá de baloncesto consiguió una importante victoria al imponerse 83-70 sobre Cuba en la cuarta jornada del Grupo D de las Eliminatorias Mundialistas FIBA, un resultado que le permite mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente fase del camino hacia la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.

El quinteto panameño mostró un rendimiento sólido durante gran parte del compromiso, dominando tres de los cuatro parciales para construir una ventaja que nunca permitió reaccionar al conjunto cubano. Los dirigidos por Panamá se llevaron el primer cuarto por 20-15, ampliaron la diferencia antes del descanso con un 24-20 en el segundo episodio, igualaron 17-17 el tercer parcial y cerraron el encuentro con otro período favorable de 22-18 para sellar el definitivo 83-70.

La victoria se cimentó en una destacada actuación colectiva, con una ofensiva eficiente que registró un 45% en tiros de campo, incluyendo un notable 40.62% en lanzamientos de tres puntos, al convertir 13 de sus 32 intentos desde el perímetro. Además, Panamá dominó los tableros con 37 rebotes, repartió 20 asistencias y recuperó 9 balones, estadísticas que reflejan el buen funcionamiento del equipo en ambos lados de la cancha.

El máximo anotador del encuentro fue Ricardo Lindo, quien firmó una brillante presentación con 21 puntos, cinco rebotes y dos asistencias, convirtiéndose en la principal referencia ofensiva del conjunto canalero. También destacó Iverson Molinar, quien aportó 18 unidades, repartió 8 asistencias y capturó cuatro rebotes, liderando el ataque con su habitual capacidad para generar juego.

Otro de los jugadores más determinantes fue Eric Romero, protagonista de un doble-doble con 14 puntos y 12 rebotes, además de aportar dos asistencias, un robo y cuatro bloqueos, siendo una pieza fundamental en la pintura tanto en defensa como en ataque.

La producción ofensiva también recibió un importante respaldo de Trevor Gaskins, quien sumó 14 puntos con una sobresaliente efectividad del 57.14% en triples, mientras que Gil Atencio contribuyó con seis puntos y siete rebotes para fortalecer la rotación panameña.

En términos colectivos, Panamá lanzó para un 50% en tiros de dos puntos, superando ampliamente el 40.74% registrado por Cuba en ese apartado. Aunque los cubanos fueron más efectivos desde la línea de tiros libres (82.35% contra 66.67% de Panamá), la diferencia en el juego de conjunto y la puntería exterior terminaron inclinando la balanza a favor de los centroamericanos.

Con este triunfo, Panamá mejora su registro a 1 victoria y 3 derrotas, alcanzando 5 puntos para mantenerse en la tercera posición del Grupo D. Por su parte, Cuba continúa sin conocer la victoria y permanece en el último lugar con marca de 0-4.

El grupo sigue siendo liderado por Uruguay, que marcha invicto con cuatro victorias, seguido por Argentina con balance de 3-1. La victoria sobre Cuba representa un impulso anímico y deportivo para la Selección de Panamá, ya que logró el pase a la Segunda Ronda de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto.

Declaraciones del coach Nelson Colón: “Esta es mi segunda ventana y siento que pudimos recoger muchas cosas positivas de la anterior. El triple es una de las armas más importantes en el baloncesto moderno y con este grupo de jugadores fuimos más eficientes detrás de la línea".

"Para la siguiente ronda el nivel va a subir. Hubo jugadores que no pudieron venir y ojalá estén para las próximas ventanas porque vamos a necesitar ayuda. Si los podemos juntar a todos estoy seguro de que podemos entrar al Mundial de una manera contundente”, concluyó.

El quinteto nacional jugará su segundo partido de local en la Arena Roberto Durán; el domingo 5 de julio a las 7:10p.m. ante Argentina; en el cierre de la Ventana 3 de la Primera Ronda.

Con información de FIBA y Fepaba.