MLB noticias| José 'Chema' Caballero: ¿Por qué el panameño tuvo un conato de pelea con Dennis Santana y qué dijo al respecto?

Panamá/José 'Chema' Caballero protagonizó un incidente en la parte baja del octavo episodio del partido que disputaron los Yankees de Nueva York y los Piratas de Pittsburgh. El asunto no pasó a mayores, pero el pelotero panameño habló del asunto.

Con dos strikes en su cuenta, un corredor en la primera base y un out en la pizarra, el panameño bateó para doble matanza. La entrada terminó y el lanzador de los Piratas, Dennis Santana, cruzó unas palabras con Caballero antes de irse al dugout. Ese intercambio provocó que las bancas de los Yankees y los Piratas se vaciaran y la situación se controló. Posteriormente trascendió que el motivo fue la manera con la que el oriundo de la provincia de Los Santos maneja el cronómetro de bateo.

"Si te frustras, estoy ganando”, manifestó Caballero en declaraciones emitidas por el periodista Bryan Hoch de MLB.com. “Para mí, es una batalla en la caja de bateo. Estoy tratando de ganar esa batalla. Si no estás concentrado al 100%, creo que estoy ganando".

Según la regla establecida por las Grandes Ligas, el bateador tiene un tiempo de 30 segundos entre cada turno para ingresar al área del 'home plate' y tiene hasta el segundo 8 para estar en la caja de bateo y mirando al lanzador para consumar el turno. 'Chema' maneja estos tiempos al límite, lo que genera incomodidad en los lanzadores contrarios.

"A estas alturas llevamos cuatro años con las mismas reglas. Todos deberíamos conocerlas. Toda la liga debería saber quién soy y lo que hago en la caja de bateo. Deberían estar preparados para eso", argumentó el panameño.

La inconformidad de Santana se dio tras un lanzamiento previo a la jugada de doble matanza que el umpire Paul Clemons invalidó. El serpentinero de los Piratas admitió que su reacción hacia Caballero fue por el calor del momento.

"La gente espera demasiado en el plato y eso me frustró un poco. En el béisbol hay que actuar rápido. No es nada contra él. Es simplemente el juego. Me dejé llevar por el momento", manifestó Santana.

El partido terminó a favor de los Yankees por pizarra de 8 carreras a 5.

Estrategia

La regla de MLB establece que el bateador debe estar dentro de la caja de bateo y con la vista fija/atento al lanzador cuando restan al menos 8 segundos en el cronómetro.

Caballero aprovecha este margen al máximo a través de las siguientes tácticas:

Apurar el límite exacto de los 8 segundos: En lugar de entrar rápidamente a la caja, Caballero se toma todo el tiempo permitido. A menudo se queda mirando fijamente el reloj del estadio y solo levanta la mirada hacia el lanzador exactamente en el segundo 8 .

En lugar de entrar rápidamente a la caja, se toma todo el tiempo permitido. A menudo se queda mirando fijamente el reloj del estadio y solo levanta la mirada hacia el lanzador exactamente en el . Descolocar el ritmo del lanzador: Muchos lanzadores prefieren trabajar rápido y estar listos con 15 o 20 segundos en el reloj . Al no mirarlos hasta el último segundo, los obliga a sostener la postura y esperar congelados en el montículo, lo que interrumpe su concentración y ritmo de lanzamiento.

Muchos lanzadores prefieren trabajar rápido y estar listos con . Al no mirarlos hasta el último segundo, los obliga a sostener la postura y esperar congelados en el montículo, lo que interrumpe su concentración y ritmo de lanzamiento. Uso estratégico del tiempo fuera ( timeout ): Administra el tiempo fuera que tiene permitido por turno para cortar cualquier impulso o racha de lanzamientos rápidos que traiga el serpentinero rival.

Administra el tiempo fuera que tiene permitido por turno para cortar cualquier impulso o racha de que traiga el serpentinero rival. Guerra psicológica: Caballero ha declarado abiertamente que ve el turno al bate como una batalla mental. Si logra que el lanzador se impaciente o piense en el reloj en lugar de su ejecución, siente que ya está ganando el duelo.

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Controversia

El uso del cronómetro por parte de José 'Chema' Caballero ha generado intensas controversias en las Grandes Ligas. Su habilidad para explotar los vacíos reglamentarios ha provocado choques con ampayres, encontronazos con rivales e intervenciones de la propia directiva de MLB.

Las principales polémicas en torno a su estrategia se dividen en tres frentes:

1. Amonestaciones de los árbitros y vacíos en la regla

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando el ampayre de plato (John Tumpane) detuvo un turno al bate para darle una advertencia formal a Caballero por «retrasar intencionalmente el juego».

El reclamo de Caballero: El panameño protestó fuertemente argumentando que él cumplía con estar atento al lanzador a los 8 segundos. Señaló públicamente que la liga estaba aplicando reglas no escritas o cambiando interpretaciones sobre la marcha .

El panameño protestó fuertemente argumentando que él cumplía con estar atento al lanzador a los 8 segundos. . Intervención del mánager: El dirigente de los Yankees, Aaron Boone, tuvo que comunicarse con las oficinas de la MLB para exigir aclaraciones sobre qué constituye exactamente "estar alerta" y dónde está el límite legal de Caballero.

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2. Vaciado de bancas y choques con lanzadores

Al demorar al máximo su mirada hacia el montículo, los lanzadores rivales se ven obligados a esperar inmóviles o a apresurar sus lanzamientos de forma incómoda. Esto ha provocado enfrentamientos directos en el terreno como el ocurrido el 20 de julio con Dennis Santana.

3. Críticas de mánagers y receptores contrarios

Entrenadores rivales, como John Schneider de los Azulejos de Toronto, y múltiples receptores han calificado las tácticas de Caballero como "explotación de reglas" más que béisbol real:

Molestia por provocaciones: Los rivales sostienen que la meta de Caballero no es su propia preparación para batear, sino provocar violaciones del reloj en los lanzadores para conseguir "bolas automáticas" regaladas.

Los sostienen que la meta de no es su propia preparación para batear, sino para conseguir "bolas automáticas" regaladas. Procesos de ajuste en la MLB: Las constantes estratagemas de Caballero han llevado a la liga a debatir ajustes en las pautas de los ampayres para evitar que los bateadores congelen el juego hasta el último segundo.

Mientras que los receptores y lanzadores contrarios a menudo se molestan por la demora deliberada, "Chema" sostiene con calma que las reglas están escritas para usarse y que es responsabilidad de los rivales adaptarse a su ritmo.