Panamá cumple con segundo fogueo en México antes de completar su equipo para el Premundial Sub-20

El equipo panameño está en la recta final de su preparación previa a sus partidos del campeonato que los disputará en Puebla.

México/La Selección Sub-20 de Panamá continúa afinando detalles en su campamento de preparación en Pachuca, México, cuando restan seis días para su estreno en el Campeonato Sub-20 de Concacaf.

Este lunes, el equipo dirigido por el entrenador Mike Stump disputó su segundo partido de preparación en territorio mexicano, nuevamente en las instalaciones del Club Pachuca, en una exigente jornada de fútbol que sirvió para seguir evaluando al plantel de cara al torneo.

El compromiso se dividió en dos mini partidos de 45 minutos cada uno. En el primero, Panamá enfrentó al primer equipo del Club Pachuca, cayendo por marcador de 3-0. en una prueba de alta exigencia.

Posteriormente, en el segundo encuentro, la Sub-20 panameña reaccionó con una sólida actuación y derrotó por 3-1 al equipo Sub-19 de las Fuerzas Básicas del Club Pachuca.

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Los goles en el segundo tiempo fueron obra de Gerson Gordón, quien firmó un doblete, mientras que Raheen Cuello marcó el tercer tanto.

La jornada representó una valiosa oportunidad para el cuerpo técnico encabezado por Mike Stump, que continúa ajustando aspectos tácticos y futbolísticos con miras al debut en el Premundial.

Para este martes, el plantel tiene programada una sesión de recuperación antes de retomar los entrenamientos en la recta final de su preparación.

La Selección Sub-20 permanecerá concentrada en Pachuca hasta este viernes 24 de julio, cuando viajará hacia la ciudad de Puebla, sede de los tres compromisos correspondientes a la fase de grupos del Campeonato Sub-20 de Concacaf.

Panamá hará su estreno en el Grupo C el próximo domingo 26 de julio frente a la Sub-20 de Canadá, en un encuentro que se disputará en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla.

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Richards ya está con el grupo y Gómez será el último en incorporarse

El volante Moisés Richards se incorporó la noche del domingo a la concentración de la Selección Sub-20 en Pachuca.

Richards llegó procedente de Hungría, aterrizando en Ciudad de México antes de trasladarse al hotel de concentración del equipo, donde ya quedó a disposición del cuerpo técnico.

El jugador del ZTE FC, del fútbol húngaro, no vio acción en el partido de preparación y se mantuvo realizando trabajos de recuperacion al costado de la cancha, luego del viaje desde Europa.

Por su parte, para este martes se espera la llegada del mediocampista Ernesto Gómez, último jugador pendiente de integrarse al plantel.

Gómez viajará desde Estados Unidos, donde milita con el Connecticut United FC de la MLS Next Pro, y tiene previsto reportarse con la selección en horas de la tarde.

Con su incorporación, el entrenador Mike Stump contará con el grupo completo para afrontar la etapa final de la preparación antes del debut en el Campeonato Sub-20 de Concacaf.

Información de FPF