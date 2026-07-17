Panamá conforma su selección para el Premundial Sub-20 de Concacaf

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Panamá debutará en el Premundial Sub-20 el próximo domingo 26 de julio cuando se mida a la Sub-20 de Canadá en Puebla.

Panamá/Mike Stump, entrenador de la Selección Sub-20 de Panamá, entregó su lista de convocados para el próximo Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, que se jugará en México, del 24 de julio al 9 de agosto.

Stump eligió a un grupo de 21 jugadores que buscarán llevar a Panamá a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

La lista cuenta con una interesante mezcla entre jugadores de la Liga Panameña de Fútbol, Liga Prom y futbolistas que militan en el extranjero.

Los cinco jugadores que juegan fuera de fronteras son los volantes Gino Sasso, Moisés Richards, Raheen Cuello y Ernesto Gómez, más el atacante bocatoreño Gerson Gordón.

La escuadra panameña se mantiene entrenando en su campamento de preparación en Pachuca.

Panamá estará debutando en el Premundial Sub-20 el próximo domingo 26 de julio frente a la Sub-20 de Canadá, a las 3:00 p.m. (hora de Panamá) en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla, en acción del Grupo C.

Su siguiente partido será el miércoles 29 de julio frente a Jamaica y cierra las acciones de la fase de grupo el próximo 1 de agosto frente a Honduras, en dos encuentros a disputarse en la misma sede en Puebla.

Panamá buscará lograr uno de los cuatro cupos que otorga Concacaf a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

La misión para el onceno panameño será lograr su octava clasificación a un Mundial Sub-20 de la FIFA tras sus actuaciones en las ediciones de Emiratos Árabes Unidos 2003, Países Bajos 2005, Canadá 2007, Colombia 2011, Nueva Zelanda 2015, Polonia 2019 y Chile 2025.

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Lista de convocados

Porteros

Edward Cousin - San Francisco FC

Ellías Lozano - CD Plaza Amador

Alberto Ruiz - Tauro FC

Defensas

Luis Gómez - Academia Costa del Este

Anthony Ramos - CD Plaza Amador

Oliver Campos - Alianza FC

Josué Wood - San Francisco FC

Shayron Stewart - Bocas FC

Antony Perea - Tauro FC

Volantes

Carlos Rodríguez - Alianza FC

Robben Benítez - Sporting SM

Klissman De Gracia - Veraguas United

Raheen Cuello - Liga Dep Alajuelense (CRC)

Gino Sasso - Univ of Texas at Dallas (USA)

Ernesto Gómez - CT United FC (USA)

Edmilson González - Herrera FC

Moisés Richards - Zalaegerszegi TE FC (HUN)

Joseph Choy - Academia Costa del Este

Delanteros

Reynaldo Graham - Dep Árabe Unido

Simao Garcés - San Francisco FC

Gerson Gordón - FC Moravia (CRC)

Jugadores legionarios

La Federación Panameña de Fútbol informa que los jugadores Kadir Barría, del Botafogo, de Brasil, Josué Vergara, del KAA Gent, de Bélgica, Jaime Pacheco, del FK DAC, de Eslovaquia, y Mijahir Jiménez, del NY Red Bulls, de Estados Unidos, no estarán con Panamá en el próximo Campeonato Sub-20 de Concacaf.

Estos jugadores no fueron prestados por sus respectivos equipos para la competición.

Recordemos que el Premundial Sub-20 no entra en las denominadas Fechas FIFA, por lo que los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas.

Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026

Sede: México

México Grupo A: Estados Unidos, Cuba, El Salvador, Haití

Estados Unidos, Cuba, El Salvador, Haití Grupo B: México, Guatemala, Costa Rica, Antigua y Barbuda

México, Guatemala, Costa Rica, Antigua y Barbuda Grupo C: Honduras, Panamá, Canadá, Jamaica

Formato

Los dos mejores de cada grupo, más los dos mejores terceros avanzan a la siguiente fase de los cuartos de final.

Los cuatro equipos que resulten ganadores y avancen a las semifinales obtendrán los cupos a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

El campeón del torneo también obtendrá su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En caso de que Estados Unidos—ya clasificado como país anfitrión de los Juegos Olímpicos—gane la competencia, el cupo olímpico será otorgado al subcampeón.

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Calendario

La Fase de Grupos está programada para disputarse del viernes 24 de julio al sábado 1 de agosto.

Al concluir la Fase de Grupos, los dos primeros lugares de cada grupo y los dos mejores terceros lugares avanzarán a la fase eliminatoria.

Los Cuartos de Final se disputarán del 4 al 5 de agosto, seguidos por las Semifinales el 7 de agosto y la Final el domingo 9 de agosto.

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