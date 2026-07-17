Panamá conforma su selección para el Premundial Sub-20 de Concacaf
EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Panamá debutará en el Premundial Sub-20 el próximo domingo 26 de julio cuando se mida a la Sub-20 de Canadá en Puebla.
Panamá/Mike Stump, entrenador de la Selección Sub-20 de Panamá, entregó su lista de convocados para el próximo Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, que se jugará en México, del 24 de julio al 9 de agosto.
Stump eligió a un grupo de 21 jugadores que buscarán llevar a Panamá a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.
La lista cuenta con una interesante mezcla entre jugadores de la Liga Panameña de Fútbol, Liga Prom y futbolistas que militan en el extranjero.
Los cinco jugadores que juegan fuera de fronteras son los volantes Gino Sasso, Moisés Richards, Raheen Cuello y Ernesto Gómez, más el atacante bocatoreño Gerson Gordón.
La escuadra panameña se mantiene entrenando en su campamento de preparación en Pachuca.
Panamá estará debutando en el Premundial Sub-20 el próximo domingo 26 de julio frente a la Sub-20 de Canadá, a las 3:00 p.m. (hora de Panamá) en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla, en acción del Grupo C.
Su siguiente partido será el miércoles 29 de julio frente a Jamaica y cierra las acciones de la fase de grupo el próximo 1 de agosto frente a Honduras, en dos encuentros a disputarse en la misma sede en Puebla.
Panamá buscará lograr uno de los cuatro cupos que otorga Concacaf a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.
La misión para el onceno panameño será lograr su octava clasificación a un Mundial Sub-20 de la FIFA tras sus actuaciones en las ediciones de Emiratos Árabes Unidos 2003, Países Bajos 2005, Canadá 2007, Colombia 2011, Nueva Zelanda 2015, Polonia 2019 y Chile 2025.
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Lista de convocados
Porteros
- Edward Cousin - San Francisco FC
- Ellías Lozano - CD Plaza Amador
- Alberto Ruiz - Tauro FC
Defensas
- Luis Gómez - Academia Costa del Este
- Anthony Ramos - CD Plaza Amador
- Oliver Campos - Alianza FC
- Josué Wood - San Francisco FC
- Shayron Stewart - Bocas FC
- Antony Perea - Tauro FC
Volantes
- Carlos Rodríguez - Alianza FC
- Robben Benítez - Sporting SM
- Klissman De Gracia - Veraguas United
- Raheen Cuello - Liga Dep Alajuelense (CRC)
- Gino Sasso - Univ of Texas at Dallas (USA)
- Ernesto Gómez - CT United FC (USA)
- Edmilson González - Herrera FC
- Moisés Richards - Zalaegerszegi TE FC (HUN)
- Joseph Choy - Academia Costa del Este
Delanteros
- Reynaldo Graham - Dep Árabe Unido
- Simao Garcés - San Francisco FC
- Gerson Gordón - FC Moravia (CRC)
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Jugadores legionarios
La Federación Panameña de Fútbol informa que los jugadores Kadir Barría, del Botafogo, de Brasil, Josué Vergara, del KAA Gent, de Bélgica, Jaime Pacheco, del FK DAC, de Eslovaquia, y Mijahir Jiménez, del NY Red Bulls, de Estados Unidos, no estarán con Panamá en el próximo Campeonato Sub-20 de Concacaf.
Estos jugadores no fueron prestados por sus respectivos equipos para la competición.
Recordemos que el Premundial Sub-20 no entra en las denominadas Fechas FIFA, por lo que los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas.
Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026
- Sede: México
- Grupo A: Estados Unidos, Cuba, El Salvador, Haití
- Grupo B: México, Guatemala, Costa Rica, Antigua y Barbuda
- Grupo C: Honduras, Panamá, Canadá, Jamaica
Formato
Los dos mejores de cada grupo, más los dos mejores terceros avanzan a la siguiente fase de los cuartos de final.
Los cuatro equipos que resulten ganadores y avancen a las semifinales obtendrán los cupos a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.
El campeón del torneo también obtendrá su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
En caso de que Estados Unidos—ya clasificado como país anfitrión de los Juegos Olímpicos—gane la competencia, el cupo olímpico será otorgado al subcampeón.
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Calendario
La Fase de Grupos está programada para disputarse del viernes 24 de julio al sábado 1 de agosto.
Al concluir la Fase de Grupos, los dos primeros lugares de cada grupo y los dos mejores terceros lugares avanzarán a la fase eliminatoria.
Los Cuartos de Final se disputarán del 4 al 5 de agosto, seguidos por las Semifinales el 7 de agosto y la Final el domingo 9 de agosto.
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