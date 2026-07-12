Panamá se instala en México para cerrar preparación previa al Premundial Sub-20

La selección panameña estará 12 en un campamento de entrenamiento antes de afrontar el certamen de Concacaf de la categoría Sub-20.

Panamá/La Selección Sub-20 de Panamá arribó este domingo a México para encarar la etapa final de su preparación rumbo al Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, certamen que se disputará del 24 de julio al 9 de agosto en territorio mexicano.

El conjunto nacional aterrizó a la 1:00 p.m. en Ciudad de México, procedente de Panamá, y posteriormente se trasladó por vía terrestre a Pachuca, donde quedó instalado en su hotel de concentración.

El equipo realizará un campamento del 12 al 24 de julio en dicha ciudad como parte de los trabajos previos al Premundial Sub-20.

Los dirigidos por el entrenador Mike Stump iniciarán este lunes sus entrenamientos en las canchas del complejo deportivo La Higa.

Como parte del plan, la Sub-20 sostendrá dos partidos de preparación en su campamento frente a clubes mexicanos.

Una vez concluida la concentración en Pachuca, la delegación se desplazará a Puebla para ultimar detalles antes de su debut en el Campeonato Sub-20 de Concacaf.

Panamá Sub-20 estará debutando en el Premundial Sub-20 el próximo domingo 26 de julio frente a la Sub-20 de Canadá en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla, en acción del Grupo C.

Su siguiente partido será el 30 de julio frente a Jamaica y cierra las acciones de la fase de grupo el próximo 1 de agosto frente a Honduras, en dos encuentros a disputarse en la misma sede en Puebla.

Panamá buscará lograr uno de los cuatro cupos que otorga Concacaf a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

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Baja oficial

La Federación Panameña de Fútbol informa que el jugador Estevis López fue dado de baja de la convocatoria de la Selección Sub-20 de Panamá para el campamento de preparación en Pachuca, México.

López era esperado para viajar este domingo con todo el equipo, pero no se presentó al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá.

El jugador pidió no viajar con el grupo este domingo y presentarse días más tarde al campamento en México, a lo que el entrenador no aceptó.

El jugador ya había recibido autorización del cuerpo técnico para no concentrarse y disfrutar de unos días libres tras concluir su prueba internacional, con el compromiso de unirse a la delegación en la fecha establecida y viajar con todo el grupo, hecho que no ocurrió.

Es por esto que López no participará del campamento y tampoco será contemplado por el DT para la convocatoria final de jugadores que representarán a Panamá en el Premundial Sub-20.

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Llamados al campamento

Porteros

Edward Cousin - San Francisco FC

Ellías Lozano - CD Plaza Amador

Alberto Ruiz - Tauro FC

Defensas

Luis Gómez - Academia Costa del Este

Anthony Ramos - CD Plaza Amador

Oliver Campos - Alianza FC

Josué Wood - San Francisco FC

Shayron Stewart - Bocas FC

Jesús Salazar - Deportivo Árabe Unido

Antony Perea - Tauro FC

Volantes

Carlos Rodríguez - Alianza FC

Carlos Racine - CD Plaza Amador

Robben Benítez - Sporting SM

Klissman De Gracia - Veraguas United

Raheen Cuello - Liga Dep. Alajuelense (CRC)

Gino Sasso - Univ of Texas at Dallas (USA)

Joseph Choy - Academia Costa del Este

Edmilson González - Herrera FC

Adrián Pineda - San Francisco FC

Delanteros

Reynaldo Graham - Dep Árabe Unido

Simao Garcés - San Francisco FC

Gerson Górdon - FC Moravia (CRC)

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