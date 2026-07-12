Mundial 2026| Francia, España, Inglaterra y Argentina. Los semifinalistas que muchos soñaron

Estados Unidos/Cuando se conoció el programa de los cuartos de final del Mundial 2026, el aficionado futbolero imparcial soñaba con unas semifinales que enfrentasen por un lado a Francia y España y por el otro a Argentina contra Inglaterra. Dicho y hecho.

A partir del martes estos cuatro equipos se jugarán los dos boletos para la final, el próximo domingo en el MetLife Stadium, en las afueras de Nueva York, mientras que los dos derrotados tendrán que conformarse con jugar por el tercer puesto, el día antes en Miami.

Francia, Argentina, España e Inglaterra encabezan por este orden la última clasificación de FIFA, publicada justo el día que comenzó el torneo. Y los cuatro son campeones mundiales.

Estos equipos, además, cuentan con cuatro de las grandes estrellas del campeonato: el francés Kylian Mbappé, el argentino Lionel Messi, el español Lamine Yamal y el inglés Harry Kane.

Sin olvidar a "actores secundarios" que están teniendo protagonismo en la cita planetaria como Ousmane Dembélé y Michael Olise en Francia; Julián Álvarez y Lautaro Martínez que rescataron a la Albiceleste en la prórroga contra Suiza; Mikel Merino, con goles decisivos para la Roja ante Portugal y Bélgica, y Unai Simón con su récord de imbatibilidad, o Jude Bellingham, autor de 6 goles, los mismos que su capitán, Kane.

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- Clásico del fútbol europeo -

Francia y España han convertido sus enfrentamientos en los últimos años en un clásico del fútbol europeo y para muchos protagonizarán el martes en Arlington, en las afueras de Dallas, la final anticipada.

No en vano se enfrentarán en la casa de los Dallas Cowboys, de la liga de football americano, el segundo mejor ataque del torneo contra la defensa más sólida.

Con su poderoso cuarteto ofensivo, formado por Mbappé, Dembélé, Olise y, dependiendo del partido, Desiré Doué o Bradley Barcola, Francia ha anotado 16 goles, a una media de más de 2,5 por partido, uno menos que los marcados por Argentina.

Mbappé lidera la tabla de goleo con 8 tantos, igualado con Messi en la pelea por la Bota de Oro, secundado por el Balón de Oro, el Mosquito Dembélé, autor de 5 dianas.

España ha anotado cinco goles menos, pero en cambio sólo ha encajado uno, en el último partido contra Bélgica.

El portero Unai Simón dejó el récord de imbatibilidad en los Mundiales en 650 minutos, ayudado por una pareja de centrales tan complementaria como solvente (Aymeric Laporte y Pau Cubarsí), y por dos laterales (Pedro Porro y Marc Cucurella) tan efectivos en defensa como en ataque.

Será la octava ocasión que los dos vecinos se enfrenten en competición oficial en las últimas dos décadas.

- Rivalidad alimentada por la política -

El pasado 22 de junio se cumplieron 40 años del día en el que Diego Maradona pasó de futbolista a mito, con los dos goles a los ingleses en cuartos de final, el primero con la Mano de Dios y el segundo con el Gol del Siglo, haciendo un eslalon desde su propia cancha, con el recuerdo de las Malvinas aún presente y una semana antes de que la Albiceleste ganase su segunda estrella.

Sin olvidar el duelo de octavos en 1998, que ganó Argenina en los penales tras un partido marcado por la expulsión de David Beckham por lanzar una patada a Diego Simeone tras haber recibido una tarascada del Cholo.

En este Mundial 2026, Argentina se ha casado con la épica, ya que ha superado sus tres eliminatorias (frente a Cabo Verde, Egipto y el sábado ante Suiza) en la prórroga, por lo que llega a este tramo decisivo del campeonato con más minutos en las piernas que sus rivales.

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Francia y España, por ejemplo, han solventado sus eliminatorias con mayores o menores problemas, pero en el tiempo reglamentado.

Inglaterra, en cambio, también necesitó el tiempo extra el sábado para eliminar a Noruega, gracias a un doblete de Bellingham.

Independientemente del resultado, las dos semifinales se anuncian apasionantes.