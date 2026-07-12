Mundial 2026| Senegal anuncia salida del técnico Pape Thiaw

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Los resultados de los senegaleses en el torneo no fueron los esperados y eso pudo influir en la decisión de cesar al entrenador.

Francia/La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) anunció en la noche del sábado haber cesado al seleccionador Pape Thiaw, en el puesto desde finales de 2024, tras la eliminación en dieciseisavos de final del Mundial 2026.

"Tras una reunión del Comité Ejecutivo (de la FSF) se ha decidido iniciar el proceso de cesación de funciones del seleccionador nacional Pape Thiaw y de todo su staff técnico", escribió la institución en un comunicado, añadiendo que el presidente de la FSF, Abdoulaye Fall, dará el lunes una rueda de prensa para precisar las "motivaciones de esta decisión" y "hablar del futuro".

Thiaw, de 45 años, paga así el precio tras un Mundial decepcionante, en el que Los Leones de la Teranga perdieron dos encuentros en fase de grupos contra Francia (3-1) y Noruega (3-2) antes de golear a Irak (5-0).

Senegal cayó en dieciseisavos de final contra Bélgica 3-2 en la prórroga, pese a haber llegado al minuto 86 del partido ganando 2-0.

En el Mundial de Catar 2022, el combinado africano alcanzó los octavos de final y en Norteamérica disputaba su cuarta Copa del Mundo.

Bajo la dirección de Thiaw, Senegal ganó en enero la final de la Copa Africana de Naciones, antes de que el título le fuera arrebatado en los despachos en beneficio de Marruecos.

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