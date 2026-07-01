EN VIVO Mundial 2026 Bélgica vs Senegal hoy | Alineaciones confirmadas partido de dieciseisavos de final

Panamá/Bélgica cerró la fase de grupos con una goleada que le bastó para asegurar el primer lugar del Grupo G y ahora se medirá a Senegal en los octavos de final, un duelo pactado para Seattle. Los africanos llegan a esta instancia como el octavo mejor tercer lugar del torneo.

Momento y forma actual

Bélgica estuvo al borde de la eliminación antes de la última jornada de grupos, pero terminó por convertirse en la primera selección europea desde Inglaterra en 1990 en ganar su grupo tras no sumar victorias en sus dos primeros partidos. Los Diablos Rojos firmaron su mayor goleada histórica en un Mundial al vencer 5-1 a Nueva Zelanda, cifra que supera lo anotado en sus últimos siete partidos mundialistas combinados. Pese al arranque irregular, el equipo llega a este cruce con su segunda racha invicta más larga de la historia (10 victorias, 6 empates), dos de ellas ante rivales africanos (1 victoria, 1 empate).

La campaña de Senegal en la fase de grupos tuvo un desarrollo similar: no ganó en sus dos primeros compromisos (2 derrotas) antes de golear 5-0 a un Irak que jugó con diez hombres, resultado que la convirtió en la única selección tercera de grupo en avanzar con solo tres puntos. Los partidos de Senegal fueron de alto voltaje ofensivo —solo los encuentros de Noruega (15 goles) superaron los 14 tantos registrados en la fase de grupos senegalesa—, aunque encajar seis goles ante rivales europeos como Noruega y Francia invita a la cautela. El historial reciente tampoco ayuda: sus dos últimas eliminatorias mundialistas terminaron en derrotas por la mínima ante Turquía e Inglaterra.

Historial entre ambas selecciones

Este será el primer enfrentamiento entre ambos países en la historia. Bélgica se mantiene invicta en cinco de sus seis duelos mundialistas ante selecciones africanas (3 victorias, 2 empates), mientras que Senegal ha perdido sus últimos cuatro partidos en el torneo frente a rivales europeos.