Panamá Sub-20 acelera motores en Pachuca con el sueño mundialista en el horizonte

La Selección Sub-20 de Panamá se encuentra en Pachuca, México , realizando un campamento de preparación para el Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2026.

Panamá/En una semana clave para sus aspiraciones internacionales, la Selección Sub-20 de Panamá cumplió este martes su segundo día de entrenamientos en la ciudad de Pachuca, México.

El equipo dirigido por el estratega Mike Stump se encuentra concentrado en las instalaciones de La Higa, donde un grupo de 22 futbolistas trabaja intensamente para llegar a punto al Campeonato Sub-20 de CONCACAF.

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El principal objetivo de este campamento es la obtención de uno de los cuatro boletos disponibles para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027. El certamen regional se disputará del 24 de julio al 9 de agosto, por lo que la adaptación a la altura y la cohesión del grupo son prioridades en la agenda del cuerpo técnico panameño.

Como parte de esta puesta a punto, "la Rojita" tiene programado un partido de entrenamiento este jueves contra la categoría Sub-20 del Club Pachuca. Este compromiso será fundamental para que los jugadores pongan en práctica los conceptos trabajados y evalúen su respuesta física en territorio mexicano.

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Al respecto, el guardameta Alberto Ruiz, quien ya cuenta con experiencia bajo el mando de Stump en el Mundial Sub-17 de Indonesia 2023, manifestó la motivación que rodea al plantel. "Este grupo tiene mucha energía y muy buena vibra. Todos nos apoyamos y eso es una parte fundamental", destacó el portero del Tauro FC, quien aspira a asegurar su lugar en la lista definitiva para el Premundial.

La delegación panameña permanecerá en su base de Pachuca hasta el viernes 24 de julio, momento en el que se trasladarán a Puebla, sede de sus encuentros de la primera fase. Panamá está encuadrada en el Grupo C y marcará su debut oficial el domingo 26 de julio frente a la selección de Canadá.

Con información de FPF.

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