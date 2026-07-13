Panamá Sub-20| Estevis López aclara: "Nunca le diría que no a mi selección"

El jugador no viajó con la selección panameña sub-20 a Pachuca, México, donde se encuentra el campamento en el que culminará su preparación al premundial de la categoría.

Panamá/Estevis López es considerado un jugador prometedor dentro del fútbol panameño. A sus 16 años fue convocado para formar parte de la Selección Sub-20 de Panamá que competirá en el Campeonato Concacaf de esa categoría, sin embargo no pudo viajar con ese grupo hacia Pachuca, México, donde terminará su preparación previa a ese certamen. Ante esta situación, el propio futbolista tomó sus redes sociales para aclarar lo ocurrido.

López plasmó en su cuenta de Instagram que no rechazó la convocatoria al combinado canalero sub-20, pero tuvo que ausentarse tras pasar por una prueba intensa con el club alemán Bayern Múnich y de un incidente familiar complicado, además de sus próximos compromisos con la Selección Sub-17 de Panamá.

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"En ningún momento rechacé la convocatoria ni decidí no presentarme por mi cuenta. Mi situación ya había sido hablada previamente", explicó. "Vengo de estar un mes entrenando en el Bayern Múnich, donde tuve una carga física muy importante... Mientras estaba en Alemania, mi hermanito Dylan tuvo que ser operado, una situación que afectó mucho a toda mi familia y también a mí. A todo esto se le suma que tengo compromisos con la Selección Sub-17".

El jugador, que defendió los colores del Veraguas United en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), indicó que "junto con las personas que me acompañan en mi carrera, entendimos que lo mejor era priorizar mi recuperación para poder estar en las mejores condiciones".

"Quiero dejar en claro que para mí siempre va a ser un orgullo representar a Panamá. Nunca le diría que no a mi selección", puntualizó.

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La Federación Panameña de Fútbol (FPF) dio a conocer, en una nota de prensa, que López fue dado de baja de la convocatoria al no presentarse al Aeropuerto Internacional de Tocumen, para el viaje a México. El ente federativo indicó que se había dado una autorización al jugador para no concentrarse con el grupo, para que tuviese unos "días libres" luego de su prueba, con el compromiso de unirse al equipo panameño y viajar.

"El jugador pidió no viajar con el grupo este domingo y presentarse días más tarde al campamento en México, a lo que el entrenador no aceptó", argumentó la FPF.

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