MLB Home Run Derby 2026| Todo listo para el festival de cuadrangulares en las Grandes Ligas

El Juego de las Estrellas del béisbol de las Grandes Ligas se realizará el martes 14 de julio a las 7:00 p.m. y será transmitido por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Las Grandes Ligas se visten de gala este lunes con la edición 41 del Home Run Derby en el Citizens Bank Park de Filadelfia.

Ocho peloteros tomarán los bates para competir por la corona de un festival que deslumbra a los fanáticos y que es la antesala al Juego de las Estrellas 2026, que se realizará este martes 14 de julio en ese mismo escenario.

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Reglas Actuales

Para este año 2026, la MLB implementó un cambio histórico de formato al eliminar por completo el reloj de tiempo (utilizado desde 2015) para evitar el cansancio extremo de los peloteros. Las reglas de esta edición son las siguientes:

Formato basado en swings: En lugar de batear a contrarreloj, cada jugador dispone de un número finito de swings (intentos de bateo) por ronda. Cualquier swing cuenta para el límite (sea jonrón, foul, abanico o elevado). Dejar pasar los lanzamientos sin hacer swing no penaliza.

En lugar de batear a contrarreloj, cada jugador dispone de un (intentos de bateo) por ronda. Cualquier swing cuenta para el límite (sea jonrón, foul, abanico o elevado). Dejar pasar los lanzamientos sin hacer swing no penaliza. Primera Ronda (Pool de 8 jugadores): No hay emparejamientos directos ( brackets ) al inicio . Los ocho participantes toman 20 swings cada uno . Los cuatro bateadores con más cuadrangulares avanzan a la siguiente fase.

. Los ocho participantes toman . Los cuatro bateadores con más cuadrangulares avanzan a la siguiente fase. Semifinales y Final: Los cuatro clasificados se siembran del 1 al 4 según sus totales de la primera ronda (1 vs. 4 y 2 vs. 3) en llaves directas. Tanto en las semifinales como en la gran final, cada jugador cuenta con un máximo de 15 swings .

(1 vs. 4 y 2 vs. 3) en llaves directas. Tanto en las semifinales como en la gran final, cada jugador cuenta con un máximo de . La "Cláusula de Continuidad": Un turno no puede terminar si el jugador conecta un cuadrangular en su último swing reglamentario (el swing 20 en la primera ronda o el 15 en las posteriores). Si batea jonrón en su swing final, gana la oportunidad de seguir haciendo swings de forma consecutiva hasta que falle o haga un out.

(el swing 20 en la primera ronda o el 15 en las posteriores). Si batea jonrón en su swing final, gana la oportunidad de seguir haciendo swings de forma consecutiva hasta que falle o haga un out. Desempates:

Primera Ronda: Se desempata a favor del jugador que haya conectado el cuadrangular más largo (medido por Statcast).

Se desempata a favor del jugador que haya conectado (medido por Statcast). Semifinales y Final: Se disputa un emocionante Swing-Off rápido de tres swings adicionales por jugador.

Lista de participantes

Bryce Harper (Phillies de Filadelfia) Kyle Schwarber (Phillies de Filadelfia) Junior Caminero (Rays de Tampa Bay) Munetaka Murakami (Medias Blancas de Chicago) Jac Caglianone (Reales de Kansas City) Ben Rice (Yankees de Nueva York) Willson Contreras (Medias Rojas de Boston) Jordan Walker (Cardenales de San Luis)

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