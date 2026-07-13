El árbitro salvadoreño Iván Barton dirigirá la semifinal España-Francia

La actuación más comentada de Barton en el torneo ocurrió durante el partido entre Turquía y Paraguay, cuando mostró tarjeta roja a Miguel Almirón por cubrirse la boca mientras hablaba con un rival durante un altercado.

El árbitro salvadoreño Iván Barton fue designado por la FIFA para dirigir la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia, que se disputará este martes a las 19:00 GMT en Arlington, cerca de Dallas.

El colegiado, de 35 años, ya ha dirigido tres partidos en esta Copa del Mundo, entre ellos el encuentro de octavos de final entre Colombia y Suiza.

Primera expulsión por cubrirse la boca al hablar

La actuación más comentada de Barton en el torneo ocurrió durante el partido entre Turquía y Paraguay, cuando mostró tarjeta roja a Miguel Almirón por cubrirse la boca mientras hablaba con un rival durante un altercado.

Con esta decisión aplicó por primera vez en el Mundial una nueva normativa aprobada por la FIFA.

La medida fue anunciada a finales de abril con el objetivo de evitar incidentes relacionados con presuntos insultos racistas, como el caso que involucró al argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, y al brasileño del Real Madrid, Vinicius, durante un partido de la Liga de Campeones esta temporada.

Durante el encuentro entre Turquía y Paraguay, Barton fue llamado por el VAR y, tras revisar las imágenes, decidió expulsar a Almirón por realizar ese gesto.

Experiencia internacional

Iván Barton es árbitro internacional desde 2018 y ya había participado en el Mundial de Catar 2022, donde dirigió tres encuentros.

Hasta ahora, nunca ha arbitrado un partido de España ni de Francia.

El salvadoreño también cuenta con una amplia trayectoria en la Concacaf, donde ha dirigido varias finales de la Copa de Campeones.