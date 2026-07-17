Los dirigidos por el DT Mike Stump empataron 1-1 con un tanto del atacante bocatoreño Gerson Górdon en un partido disputado en las instalaciones del Club Pachuca.

Panamá/La Selección Sub-20 de Panamá igualó este jueves 1-1 frente a un combinado Sub-21 y Sub-19 del Club Pachuca, en su primer compromiso de preparación durante el campamento que realiza en Pachuca, México, con miras al Campeonato Sub-20 de Concacaf.

El conjunto dirigido por el entrenador Mike Stump abrió el marcador gracias a un gol de Gerson Gordón, quien sacó un potente remate de larga distancia para adelantar a Panamá.

Minutos más tarde, el elenco Sub-21 del Pachuca respondió de la misma manera con un disparo desde fuera del área para establecer el 1-1 definitivo antes del descanso.

Para la segunda mitad, la Selección Sub-20 de Panamá enfrentó al equipo Sub-19 del Club Pachuca, en un período en el que el marcador no se movió.

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El encuentro se disputó en las instalaciones de la Universidad del Fútbol, en Hidalgo, sede del Club Pachuca.

La escuadra nacional disputará su segundo y último compromiso de preparación de este campamento el próximo lunes 20 de julio, cuando se mida a un equipo de la Universidad del Fútbol perteneciente a la tercera categoría del fútbol mexicano.

Luego de su segundo fogueo, el equipo Sub-20 se mantendrá entrenando en su campamento en Pachuca, hasta el viernes 24 de julio, fecha en que el equipo estará trasladándose a la ciudad de Puebla, sede de los tres partidos de la fase de grupos de Panamá.

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Panamá continúa afinando detalles de cara al Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, que se celebrará en México del 24 de julio al 9 de agosto y que otorgará cuatro cupos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

La Selección Sub-20 hará su debut en el Premundial el próximo domingo 26 de julio, cuando enfrente a Canadá por la primera jornada del Grupo C, en un encuentro que se disputará en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla.

Información de FPF

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