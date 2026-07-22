Autobús con migrantes y custodios se accidenta en Chepo

De acuerdo con la institución, el vehículo se dirigía hacia la Estación Temporal de Recepción de Migrantes de San Vicente, en la provincia de Darién, cuando ocurrió el accidente.

Ciudad de Panamá/Un autobús tipo Coaster, que trasladaba a diez migrantes y cinco custodios del Servicio Nacional de Migración, se vio involucrado en un hecho de tránsito durante la tarde de este miércoles, en las inmediaciones del Puesto de Control de Bayano, en el distrito de Chepo.

De acuerdo con la institución, el vehículo se dirigía hacia la Estación Temporal de Recepción de Migrantes de San Vicente, en la provincia de Darién, cuando ocurrió el accidente.

Tras el hecho, las autoridades competentes fueron notificadas de inmediato y se activaron los protocolos institucionales, así como la coordinación con los organismos de emergencia para brindar atención a las personas heridas.

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Por el momento, el Servicio Nacional de Migración no ha detallado la cantidad de lesionados ni la gravedad de sus condiciones.

La entidad indicó que mantiene una estrecha colaboración con las instancias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y aseguró que ofrecerá más información a medida que avance la investigación.