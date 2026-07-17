Migración impide el ingreso de cuatro extranjeros con antecedentes penales y documentos falsos

Entre los detenidos hay dos colombianos, una cubana y un ciudadano de Uzbekistán.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Servicio Nacional de Migración impidió el ingreso o tránsito por Panamá de cuatro extranjeros al Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de detectar antecedentes penales, alertas de seguridad y el uso de documentación fraudulenta durante las verificaciones migratorias.

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Entre los casos identificados figuran:

Un ciudadano colombiano con antecedentes por delitos contra la integridad sexual de menores.

Otro ciudadano colombiano con una condena por falsificación de tarjetas de crédito y registrado como ofensor sexual.

Una ciudadana cubana que portaba una visa falsa de Albania.

Un ciudadano de Uzbekistán que presentó una visa electrónica nicaragüense también falsa.

La entidad informó que todas estas personas fueron devueltas a sus lugares de origen conforme a los procedimientos legales vigentes.

Indicó que estas acciones forman parte del trabajo permanente que realiza en los puntos de control para proteger el territorio nacional, resguardar a la población y garantizar que los movimientos migratorios se desarrollen con estricto apego a la ley.