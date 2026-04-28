Nuevo hallazgo de insumos expirados de la CSS; Mon asegura que ha presentado más de mil denuncias

De acuerdo con las autoridades, los productos encontrados tienen fechas de vencimiento correspondientes a los años 2022 y 2023.

Ciudad de Panamá/El hallazgo de insumos médicos vencidos en depósitos de la Caja de Seguro Social (CSS), en Felipillo, vuelve a poner en el centro del debate la gestión de entrega y logística dentro de la institución, cuando ya en el pasado, personal médico ha manifestado su preocupación por la falta de utensilios para la debida atención a los pacientes.

Durante diligencias realizadas por la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), se detectaron batas quirúrgicas y trajes de protección personal (overoles) con fechas de vencimiento de 2022 y 2023, almacenados en los depósitos 10, 4, 5 y 6.

Los productos fueron encontrados en cajas ubicadas en el piso, anaqueles y áreas de mezanine, además de documentación que será incorporada a la investigación por presuntos delitos contra la administración pública.

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La investigación surge a partir de una auditoría interna de la CSS que detectó el vencimiento de insumos valorados en aproximadamente $2.5 millones, lo que evidenciaría fallas en los controles de almacenamiento y distribución.

El director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, reaccionó a estas diligencias asegurando que las denuncias no solo se presentan, sino que avanzan. Indicó que este año no solo se ha denunciado el vencimiento de insumos médicos, el supuesto esquema fraudulento en el sistema de pensiones, además, se ha puesto sobre aviso de otros hechos de corrupción que ya se encuentran debidamente documentados ante la Fiscalía Anticorrupción.

"En todos estos procesos, la CSS, se encuentra coadyuvando como pieza angular para erradicar las mafias insertadas en la institución", señaló.

Afirmó que a la fecha se han presentado más de mil denuncias con una sola consigna: "cero tolerancia a la corrupción".

Quejas del pasado

En septiembre del 2025, médicos especialistas, entre ellos neurocirujanos y gastroenterólogos, alzaron la voz para denunciar la falta de medicamentos, insumos básicos y equipos médicos en hospitales de la CSS.

En su momento, el director de la CSS, Dino Mon, negó que existiera tal desabastecimiento en la institución. “No tenemos ningún tipo de requerimiento que indique que falta algún insumo dentro de la Caja del Seguro Social. Se han comprado todos los insumos y se ha invitado a participar, incluso, a todos los neurocirujanos en nuestros programas de reducción de mora, teniendo todo el equipo disponible para que ellos lo hagan”, aseguró.

Pero antes, durante la administración de Laurentino Cortizo, las denuncias de falta de insumos por parte del personal médico en el Complejo Hospitalario fueron constantes, asegurando que la situación afectaba principalmente a los pacientes que requerían intervención quirúrgica.