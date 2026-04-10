‘Cero tolerancia al mal manejo’: Director de la CSS, Dino Mon, se refiere denuncias por irregularidades

Las auditorías permitieron identificar un posible esquema irregular en los descuentos aplicados a salarios, en el que algunos montos eran registrados como pensiones alimenticias, cuando en realidad correspondían a otros conceptos.

Ciudad de Panamá/El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon Vásquez, informó que las investigaciones internas relacionadas con descuentos indebidos y pensiones alimenticias mal registradas ya fueron remitidas a las autoridades competentes para su debido proceso.

Según detalló, las auditorías permitieron identificar un posible esquema irregular en los descuentos aplicados a salarios, en el que algunos montos eran registrados como pensiones alimenticias, cuando en realidad correspondían a otros conceptos.

Mon Vásquez explicó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para detectar y corregir anomalías dentro de la institución.

“La CSS está atacando diferentes frentes, desde pensiones fraudulentas y primas de antigüedad cobradas de manera indebida, hasta irregularidades en el suministro de medicamentos”, indicó.

🔗Puedes leer: Un año después de la reforma: CSS reporta pagos al día y combate irregularidades

El funcionario también destacó el compromiso de la entidad con la transparencia: “Cada cosa que encontremos la iremos publicando a la población, porque esa también es nuestra responsabilidad: la fiscalización y la buena administración de los recursos de la Caja de Seguro Social”.

En cuanto a las medidas adoptadas, aseguró que la actual administración mantiene una política de “cero tolerancia” frente al uso inadecuado de los recursos públicos. “Hemos presentado más de 1,000 denuncias”, precisó.

El objetivo de estas acciones, añadió, es fortalecer la gestión financiera y operativa de la CSS, garantizando que los beneficios lleguen de manera efectiva a los pacientes y asegurados.

Finalmente, Mon Vásquez señaló que la institución espera contar con la colaboración del Ministerio Público para el avance de las investigaciones.

“Esperamos tener toda la atención y colaboración que el Ministerio Público nos pida para que todo esto llegue a un fin adecuado y los asegurados tengan una Caja de Seguro Social sana”, concluyó.