Denuncian a funcionarios de la CSS simulaban pensiones para desviar dinero de sus planillas

Tras detectar esta irregularidad, la entidad adoptó medidas disciplinarias contra los involucrados y presentó las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes, a fin de que se determinen las responsabilidades.

Una investigación interna permitió detectar la participación de varios servidores públicos en prácticas irregulares dentro del sistema de planillas de la Caja de Seguro Social (CSS).

Así lo dio a conocer este jueves 9 de abril la institución, en un informe en el que detalló que los implicados simulaban pensiones alimenticias para generar descuentos directos en sus salarios, los cuales eran utilizados para realizar pagos a una mueblería.

"Este mecanismo habría servido como fachada fraudulenta para pagar deudas particulares usando indebidamente la planilla de la institución. Esta conducta es una falta grave y una clara violación a la ley, así como a los principios de transparencia que rigen la institución", informó la CSS.

Tras detectar esta irregularidad, la entidad adoptó medidas disciplinarias contra los involucrados y presentó las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes, a fin de que se determinen las responsabilidades.

Ante estos hechos, la CSS reiteró su compromiso con el uso adecuado de los recursos públicos y advirtió que no tolerará este tipo de acciones. Asimismo, aseguró que continuará reforzando sus controles internos para prevenir y sancionar cualquier irregularidad.

La institución hizo un llamado a todos sus servidores públicos a actuar con honestidad y estricto apego a la ley.

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