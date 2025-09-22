Médicos especialistas denuncian falta de insumos y equipos en la Caja del Seguro Social

Los primeros en pronunciarse fueron los neurocirujanos, quienes advirtieron sobre las graves carencias que enfrentan para atender a los pacientes en unidades de cuidados intensivos.

Ciudad de Panamá/La crisis en el sistema de salud público panameño vuelve a estar en el centro del debate, luego de que médicos especialistas, entre ellos neurocirujanos y gastroenterólogos, alzaran la voz para denunciar la falta de medicamentos, insumos básicos y equipos médicos en hospitales de la Caja del Seguro Social (CSS).

Los primeros en pronunciarse fueron los neurocirujanos, quienes advirtieron sobre las graves carencias que enfrentan para atender a los pacientes en unidades de cuidados intensivos.

“Si usted no tiene los insumos para trabajar, está viajando al paciente y está arriesgando su prestigio como servidor de la salud”, afirmaron.

A pesar de las denuncias, el director de la CSS, Dino Mon, negó que exista un desabastecimiento en la institución. “No tenemos ningún tipo de requerimiento que indique que falta algún insumo dentro de la Caja del Seguro Social. Se han comprado todos los insumos y se ha invitado a participar, incluso, a todos los neurocirujanos en nuestros programas de reducción de mora, teniendo todo el equipo disponible para que ellos lo hagan”, aseguró Mon.

Sin embargo, los neurocirujanos no son los únicos en levantar quejas. A ellos se sumaron los gastroenterólogos, quienes enviaron una carta a la administración de la CSS en la que denuncian serios problemas para ejercer sus funciones, incluyendo abuso de autoridad, limitaciones para atender emergencias, y escasez de pruebas de laboratorio, equipos y suministros esenciales.

La preocupación también se extiende a los pacientes. Emma Pinzón, representante de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas, advirtió sobre el desabastecimiento de reactivos en los laboratorios.

“Todo lo que tiene que ver con compras, insumos y medicamentos está parado. Nos explicaron que hubo una licitación problemática con el gobierno anterior, en donde se adjudicó a una empresa distinta a la habitual, lo que generó un conflicto y detuvo el suministro. Cuando pregunté cuándo se normalizaría, me dijeron que hasta marzo podríamos tener un suministro completo”, explicó.

Ante el creciente descontento, la CSS emitió un comunicado en el que reiteró que cuentan con el abastecimiento necesario de medicamentos e insumos. Además, informaron que se están habilitando nuevas salas de cuidados intensivos en la Ciudad de la Salud y que ya se ha sostenido una reunión con representantes médicos para presentar los planes de acción de la entidad.

Con información de Kayra Saldaña