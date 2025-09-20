Pacientes del Hospital Rafael Hernández piden mejor atención y alimentación en sala de hemodiálisis

Durante las últimas semanas, los usuarios han solicitado a las autoridades una mejor atención, especialmente en lo relacionado con la alimentación, pidiendo que los alimentos sean frescos y no congelados.

David, Chiriquí/Pacientes de la sala de hemodiálisis del Hospital Regional Rafael Hernández, en David, provincia de Chiriquí, han manifestado su inconformidad por la calidad de la comida que reciben y los largos tiempos de espera para iniciar sus tratamientos.

Durante las últimas semanas, los usuarios han solicitado a las autoridades una mejor atención, especialmente en lo relacionado con la alimentación, pidiendo que los alimentos sean frescos y no congelados.

Además, señalaron la necesidad de contar con insumos de mejor calidad y de que se respeten los horarios establecidos para evitar largas esperas antes de iniciar las sesiones de diálisis.

Ante estas quejas, Bruna Castillero, presidenta del Grupo de Pacientes de Diálisis de Panamá (Grupadi), negó que la comida que se brinda a los pacientes en Chiriquí sea congelada. Aseguró que los alimentos son preparados el mismo día y cumplen con las condiciones nutricionales y de proteínas que establece la Caja de Seguro Social (CSS).

Castillero también indicó que algunas de las solicitudes planteadas por los pacientes no corresponden ni se ajustan a la realidad de los tratamientos, como la instalación de cafeteras y otros equipos que no son viables ni recomendables dentro de las salas de hemodiálisis.

“Estas exigencias han generado malestar y comentarios en la opinión pública, los cuales queremos aclarar. Nuestro objetivo es garantizar la atención adecuada y el cumplimiento de las dietas que requiere cada paciente en tratamiento”, dijo.

Con información de Demetrio Ábrego