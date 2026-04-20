Fiscalía Anticorrupción investiga hallazgo de insumos vencidos por $2.5 millones en la Caja de Seguro Social

Las autoridades recabaron documentación que será incorporada a la investigación, la cual se originó tras una auditoría interna de la propia Caja de Seguro Social en sus puntos de almacenamiento.

Panamá/Un hallazgo de medicamentos e insumos médicos vencidos, valorados en 2.5 millones de dólares, en depósitos de la Caja de Seguro Social (CSS) mantiene una investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

Las diligencias fueron realizadas por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, con apoyo de unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, en depósitos ubicados en Felipillo y El Crisol, donde se detectaron productos que incluso pudieron haber sido entregados a pacientes.

Durante las inspecciones se encontraron insumos quirúrgicos, equipos para administración de soluciones, venoclisis, guantes, respiradores, suturas y bandejas de anestesia, todos con fechas de vencimiento. En el caso de El Crisol, un comunicado del Ministerio Público indica que los productos identificados datan desde 2014 hasta 2024, lo que evidencia un problema prolongado en el manejo de estos materiales.

Las autoridades también recabaron documentación que será incorporada a la investigación, la cual se originó tras una auditoría interna de la propia Caja de Seguro Social en sus puntos de almacenamiento.

El alcance del hallazgo no se limita a estos depósitos. Las autoridades indicaron que esta diligencia podría revelar otros posibles hechos que deberán ser analizados para determinar si corresponde abrir nuevas investigaciones.