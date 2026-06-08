Alto comisionado de DDHH de la ONU pide el levantamiento 'inmediato' del bloqueo de EEUU a Cuba

En mayo se impusieron nuevas sanciones, algunas de ellas de alcance extraterritorial, dirigidas a actores privados como comerciantes, compañías de seguros, empresas turísticas, marítimas o instituciones financieras, señala el Alto Comisionado.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó el lunes a Estados Unidos a levantar "de inmediato" las sanciones que se han ido acumulando contra Cuba desde enero.

"Las restricciones sobre el combustible impuestas desde principios de 2026 y el reciente endurecimiento de las sanciones extraterritoriales perjudican directamente a los cubanos, en particular a los más vulnerables", afirmó Volker Türk en un comunicado.

"Hay niños que mueren porque los médicos no tienen acceso a los suministros médicos y a los medicamentos esenciales. Esto es inaceptable", añadió Türk, instando a Washington a "levantar de inmediato" estas sanciones.

Desde enero, Washington impone un bloqueo petrolero de facto a la isla, ha decretado oleadas de sanciones contra empresas y dirigentes cubanos, y ha acusado a Raúl Castro por un caso que se remonta a 1996.

Donald Trump considera que la isla, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa "una amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos, y ha amenazado en varias ocasiones con "tomar el control" de la misma.

En mayo se impusieron nuevas sanciones, algunas de ellas de alcance extraterritorial, dirigidas a actores privados como comerciantes, compañías de seguros, empresas turísticas, marítimas o instituciones financieras, señala el Alto Comisionado.

Estas medidas combinadas afectan gravemente al acceso de la población a bienes y servicios esenciales, como el agua, la alimentación y la atención sanitaria.

Desde la imposición de las restricciones sobre el combustible, la mortalidad infantil se ha duplicado hasta alcanzar las 9,9 muertes por cada 1.000 nacimientos, mientras que la tasa de supervivencia de los niños con cáncer ha pasado del 85% al 65%, advierte el Alto Comisionado.

"Unos regímenes de sanciones tan severas (...) indiscriminados y extremadamente gravosos para la población son incompatibles con los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos", denunció Türk.

Según él, el aumento de las temperaturas estivales corre además el riesgo de "incrementar la propagación de enfermedades transmitidas por vectores y por el agua. La temporada de huracanes aumenta aún más la exposición a los riesgos".

Türk también hizo un llamamiento a las sociedades e instituciones de todo el mundo para que evitaran "el exceso de celo" en la aplicación de sanciones y el aislamiento sistemático de la isla, al tiempo que instó a La Habana a actuar con la mayor moderación y respetar los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.