Panamá impulsa ferrocarril y conexión aérea en agenda bilateral con Reino Unido

Martínez-Acha Vásquez resaltó el papel de Panamá como actor clave en el comercio internacional y garante de la seguridad marítima.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez sostuvo una serie de reuniones en Londres con autoridades británicas y representantes del sector estratégico, en las que abordó temas de infraestructura, conectividad aérea, seguridad y cooperación internacional.

Durante su encuentro con Chris Elmore, subsecretario Parlamentario de Estado para Multilateralismo, Derechos Humanos, América Latina y el Caribe, ambas partes discutieron asuntos relacionados con la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto al derecho internacional, además de reforzar la coordinación en espacios multilaterales.

En el marco de su visita oficial al Reino Unido, el canciller también se reunió con Christopher Sabatini, director del Programa para América Latina de Chatham House, donde presentó el portafolio de proyectos de infraestructura que impulsa Panamá, destacando el ferrocarril que conectará la capital con la provincia de Chiriquí.

Martínez-Acha Vásquez resaltó el papel de Panamá como actor clave en el comercio internacional y garante de la seguridad marítima, reiterando el compromiso histórico del país con la neutralidad del Canal, principio fundamental para la confianza global en el tránsito comercial.

En materia económica, se abordaron las oportunidades que ofrece Panamá como destino de inversión extranjera, especialmente para el Reino Unido, gracias a su conectividad, estabilidad y economía abierta. Asimismo, se subrayó su potencial como centro de turismo, negocios y servicios en la región.

La agenda incluyó también temas de seguridad, donde ambas partes coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral frente al narcotráfico y otras amenazas transnacionales, mediante el intercambio de información, el uso de tecnología y el desarrollo de capacidades institucionales.

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Como parte de la estrategia para fortalecer la conectividad, el canciller sostuvo un encuentro con representantes de British Airways, entre ellos Neil Chernoff y Alan Campbell, con el objetivo de avanzar en el establecimiento de una ruta aérea directa entre Londres y Panamá.

Según se informó, esta conexión tendría un impacto significativo en el comercio bilateral, el turismo y la atracción de inversiones, además de potenciar sectores como la logística, los servicios financieros, la educación y la tecnología.

Durante las conversaciones, también se destacó la firma de un memorando de entendimiento orientado a fortalecer la cooperación en seguridad, así como la importancia de ampliar los intercambios académicos y de conocimiento como base para una relación bilateral sostenible.

Panamá reiteró su interés en consolidar una relación estratégica con el Reino Unido, enfocada en resultados y basada en principios compartidos como la cooperación, la confianza y la responsabilidad global.