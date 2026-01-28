Panamá firma acuerdo de cooperación con la Organismo Internacional de Energía Atómica

Este acuerdo está establecido para el periodo 2026-2030, que impulsará los proyectos en salud, agricultura, seguridad radiológica y protección ambiental.

Ciudad de Panamá/Panamá y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) firmaron un acuerdo de cooperación para el periodo 2026-2030, con el que se establecen las áreas estratégicas para el desarrollo de proyectos orientados al uso pacífico de las tecnologías nucleares y de radiación, con impacto directo en los sectores clave del país.

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, destacó que la suscripción de este marco representa una decisión histórica de Panamá a favor de la cooperación, el diálogo y las soluciones compartidas, donde explicó que el acuerdo define las prioridades de colaboración en ámbitos como la salud, la seguridad radiológica, la agricultura y la protección ambiental.

Además, señaló que el Marco Programático Nacional está orientado a la cooperación técnica entre Panamá y el OIEA hacia iniciativas que permiten fortalecer las capacidades nacionales, la infraestructura y los programas, con beneficios tangibles para la población, ya que la cooperación técnica es más efectiva cuando genera resultados sostenibles y son asumidos por las instituciones del país.

Como parte de esta colaboración, ambas reiteraron su compromiso de avanzar en la preservación de las actas originales del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, mediante la aplicación de tecnologías nucleares y de radiación para su conservación.

Por otra parte, el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, resaltó los proyectos que están incluidos en este acuerdo, ya que tienen un impacto directo en la vida de la ciudadanía, al contribuir a la atención del cáncer, la mejora de la calidad del agua y la protección de los cultivos y la agricultura frente a las plagas.

