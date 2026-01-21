Panamá apuesta a su posición estratégica para atraer inversiones y fortalecer la región

El presidente José Raúl Mulino participó en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde anunció sobre la reunión internacional en Panamá con el objetivo de reforzar el liderazgo diplomático en América Latina.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Panamá se proyecta como el epicentro diplomático y económico del Hemisferio Occidental, según afirmó vicecanciller, Carlos A. Hoyos, al resaltar los avances del país en cuanto a política exterior, crecimiento económico y posicionamiento internacional.

El anuncio se dio en el Foro Económico Mundial que se desarrolla actualmente en Davos, Suiza, donde el presidente José Raúl Mulino logró que dicha organización confirme la realización de una reunión internacional en Panamá, con el objetivo resaltar la posición estratégica del país con el fin de fortalecer la integración económica de América Latina y el Caribe.

De manera inmediata, el vicecanciller, Carlos A. Hoyo, confirmó la participación de seis jefes de Estado y de Gobierno en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se celebrará en Panamá a finales de enero, evento que es organizado por el Gobierno Nacional en conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Entre los mandatarios confirmados se encuentran el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, así como los presidentes de Bolivia, Ecuador, Guatemala y Paraguay, además del primer ministro de Jamaica y el presidente electo de Chile, lo que, según Hoyos, evidencia la capacidad de convocatoria del presidente Mulino y los resultados de su agenda internacional.

“El interés de países como Brasil demuestra que Panamá vuelve a ser un punto de referencia en la región, donde el presidente Mulino ha fortalecido las relaciones con Brasil y el Mercosur; además, dio a conocer que hoy estamos viendo los frutos de esos acercamientos diplomáticos”, señaló Hoyos.

Por otro lado, el ministro informó que el Gobierno de Panamá mantiene en seguimiento constante a los casos de liberación del panameño Javier Olmedo Núñez, quien permanece detenido en Venezuela desde hace siete meses, donde aclaró que hasta el momento no hay confirmación oficial sobre la liberación, aunque exista comunicación diaria con el consulado panameño en Caracas.

El caso está siendo monitoreado de cerca, se presentó una situación administrativa que generó confusión tras su traslado, pero dieron a conocer que seguirán atendiendo y confirmaron que tendrán buenas noticias en el menor tiempo posible.

Finalmente, con estas acciones, el Gobierno busca mejorar la imagen del país, con el objetivo de fortalecer la confianza de los gobiernos para atraer más oportunidades económicas para Panamá.

