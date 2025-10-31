Mulino llama a fortalecer la integración y la paz durante saludo al Cuerpo Diplomático

El pronunciamiento se dio en el marco del tradicional saludo protocolar que marca el inicio de las fiestas patrias y conmemora los 122 años de soberanía nacional.

Ciudad de Panamá/Ante jefes de misiones diplomáticas y representantes de organismos internacionales acreditados en el país, el presidente de la República, José Raúl Mulino, instó a los gobiernos del mundo a priorizar la integración, el multilateralismo y la paz.

El pronunciamiento se dio en el marco del tradicional saludo protocolar que marca el inicio de las fiestas patrias y conmemora los 122 años de soberanía nacional.

Durante su intervención en el Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el mandatario hizo un repaso de los avances en materia de política exterior, recordando que hace un año, en este mismo escenario, Panamá enfrentaba las denominadas listas discriminatorias.

“Doce meses después, podemos decir con orgullo que Panamá salió de las listas del GAFI y de la Unión Europea, demostrando el compromiso de Panamá con la transparencia y la integridad del sistema financiero”, señaló.

Acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, el presidente destacó el éxito de la política exterior panameña en un contexto global de transformaciones, subrayando la reciente incorporación del país al Mercosur.

También resaltó la activa agenda internacional que incluyó visitas oficiales a Japón, Francia, Brasil y Perú, así como la participación de Panamá en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde presidió la última reunión del año.

Mulino abordó además la necesidad de garantizar la seguridad marítima en la región, advirtiendo sobre los riesgos que representan las actividades ilícitas en los mares y su impacto en la estabilidad de las democracias.

En un mensaje de paz, el jefe de Estado expresó su solidaridad con los pueblos que enfrentan conflictos y crisis humanitarias: “Seguimos de cerca la situación en Haití, no solo por su crisis interna, sino también por los efectos del reciente huracán. Extendemos igualmente nuestro apoyo a Ucrania y celebramos los esfuerzos de paz en Medio Oriente”.

Así mismo, reiteró el compromiso de Panamá con sus países vecinos, Colombia y Costa Rica, destacando los proyectos conjuntos como la interconexión eléctrica y otras iniciativas de integración regional.

El mandatario aprovechó la ocasión para informar sobre la aprobación de una nueva ley que fortalece la Caja de Seguro Social y promueve su integración con el Ministerio de Salud, con el fin de avanzar hacia una entidad única rectora de la salud pública.

Por su parte, el nuncio apostólico Dagoberto Campos, decano del Cuerpo Diplomático, resaltó el valor simbólico del encuentro en vísperas de las fiestas patrias, calificándolo como un acto de unión y fraternidad.

“Este acto protocolar se convierte en un encuentro solemne en el que Panamá recuerda los lazos de amistad y fraternidad con todas las delegaciones representadas en el país en una fecha que los panameños celebran la fuerza de su identidad, el orgullo de su historia y la visión de país”, expresó.

El acto protocolar, que marca oficialmente el inicio del mes de la patria, contó con la presencia de ministros de Estado, sus cónyuges y representantes del Cuerpo Diplomático, en una ceremonia que reafirmó el papel de Panamá como puente de diálogo y cooperación internacional.