Presidente Mulino sanciona el Presupuesto 2026 que asciende a $34,901 millones

“Este presupuesto refleja el compromiso de nuestro gobierno con la gente, con la educación, la salud y el bienestar de todos los panameños (...)", dijo el presidente Mulino.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este miércoles la Ley 293, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026.
/ Presidencia de la República

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este miércoles la Ley 293, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto total de $34,901 millones.

Este presupuesto contempla un programa de inversiones por $11,188 millones, que de acuerdo con el Gobierno busca dinamizar la economía, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los panameños.

Durante el acto de sanción, el mandatario destacó que la distribución presupuestaria responde a un enfoque social que prioriza las necesidades de la población, garantiza la prestación de servicios esenciales e impulsa la productividad y la sostenibilidad fiscal del Estado.

Este presupuesto refleja el compromiso de nuestro gobierno con la gente, con la educación, la salud y el bienestar de todos los panameños. Cada balboa invertido busca generar oportunidades y fortalecer la confianza en las instituciones del país”, afirmó el presidente Mulino.

En materia de salud, el presupuesto asignado asciende a $10,049 millones, de los cuales $1,838 millones corresponden al Ministerio de Salud y $8,211 millones a la Caja de Seguro Social.

Para el sector Educación, el monto total aprobado fue de $5,690 millones, de los cuales $3,639.5 millones corresponden al Ministerio de Educación, $830.5 millones a universidades e institutos especializados y $1,219 millones a otras entidades que contribuyen al sistema educativo.

Asimismo, el sector agropecuario contará con $279.6 millones, el Ministerio de Obras Públicas con $715 millones y el sector de Seguridad con $985 millones.

El Presupuesto General del Estado 2026 mantiene un enfoque de responsabilidad fiscal, proyectando una reducción del déficit del 4.0% del Producto Interno Bruto en 2025 al 3.5% en 2026, conforme a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

