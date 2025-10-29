Presidente Mulino sanciona el Presupuesto 2026 que asciende a $34,901 millones

“Este presupuesto refleja el compromiso de nuestro gobierno con la gente, con la educación, la salud y el bienestar de todos los panameños (...)", dijo el presidente Mulino.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este miércoles la Ley 293, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto total de $34,901 millones.

Este presupuesto contempla un programa de inversiones por $11,188 millones, que de acuerdo con el Gobierno busca dinamizar la economía, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los panameños.

Durante el acto de sanción, el mandatario destacó que la distribución presupuestaria responde a un enfoque social que prioriza las necesidades de la población, garantiza la prestación de servicios esenciales e impulsa la productividad y la sostenibilidad fiscal del Estado.

Este presupuesto refleja el compromiso de nuestro gobierno con la gente, con la educación, la salud y el bienestar de todos los panameños. Cada balboa invertido busca generar oportunidades y fortalecer la confianza en las instituciones del país”, afirmó el presidente Mulino.

En materia de salud, el presupuesto asignado asciende a $10,049 millones, de los cuales $1,838 millones corresponden al Ministerio de Salud y $8,211 millones a la Caja de Seguro Social.

Para el sector Educación, el monto total aprobado fue de $5,690 millones, de los cuales $3,639.5 millones corresponden al Ministerio de Educación, $830.5 millones a universidades e institutos especializados y $1,219 millones a otras entidades que contribuyen al sistema educativo.

Asimismo, el sector agropecuario contará con $279.6 millones, el Ministerio de Obras Públicas con $715 millones y el sector de Seguridad con $985 millones.

El Presupuesto General del Estado 2026 mantiene un enfoque de responsabilidad fiscal, proyectando una reducción del déficit del 4.0% del Producto Interno Bruto en 2025 al 3.5% en 2026, conforme a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.