Panamá participa en el Foro de Doha 2025

El viceministro Hoyos participó en el encuentro bilateral donde participaron figuras de alto nivel que se encargan de impulsar la agenda panameña con el objetivo de enfocarse en los temas que son prioridad para Panamá.

Panamá/El viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Carlos Hoyos, participó este fin de semana en el Foro de Doha 2025, un encuentro internacional que se encargó de reunir a líderes y expertos de 160 países para debatir los desafíos globales más urgentes, desde la seguridad y la justicia social hasta la transformación tecnológica.

Este evento se celebró bajo el patrocinio del jeque Tamim bin Hamad Al Thani, emir del Estado de Qatar, donde reafirmó el papel del país anfitrión como un autor clave en la promoción de la diplomacia y la cooperación multilateral.

Bajo el tema Justicia en acción: Más allá de las promesas hacia el progreso, este foro busca abrir un diálogo orientado a impulsar un mundo más justo, equilibrado y sostenible.

Durante la participación del viceministro Hoyos, compartió el espacio con Alejandro Sánchez Pereira, secretario de la Presidencia de Uruguay; Abdulaziz Aluwaisheg, secretario general adjunto para Asuntos Políticos y de Negociación del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo; y Abdulaziz Sager, presidente del Gulf Research Center. Esta conversación fue moderada por la periodista de CNN, Eleni Giokos.

El Foro de Doha 2025 reunió a más de 5,000 participantes provenientes de 160 países, considerándose como una de las plataformas más relevantes para el debate global.

El viceministro Hoyos se encargó de intercambiar ideas con figuras internacionales como Ban Ki-moon, exsecretario general de la ONU; Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay; Giorgos Gerapetritis, canciller de Grecia; Carlos Conde, director para África y Medio Oriente de la OCDE; y Richard Griffith, asesor de Qatar Foundation.

Este encuentro permitió que el diálogo fuera enriquecedor en torno al multilateralismo, la gobernanza económica y la cooperación interregional, áreas que representan prioridades para Panamá en la política exterior.

Además, el viceministro Hoyos mantuvo una reunión bilateral con Rebeca Grynspan Mayufis, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD, donde conversaron sobre las prioridades nacionales relacionadas con el desarrollo, comercio y cooperación económica.

