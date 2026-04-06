Béisbol Mayor 2026 | Conoce los juegos para hoy lunes 6 de abril en el campeonato nacional

Hoy desde las 7:00 pm EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ Coclé vs Bocas del Toro.

Panamá/La emoción del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa este lunes 6 de abril con una jornada clave que podría comenzar a marcar el rumbo de varias series en esta fase del torneo.

Desde las 7:00 p.m., dos compromisos acaparan la atención de los fanáticos, en escenarios donde la intensidad promete ser protagonista.

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El duelo estelar de la noche podrá ser visto por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ, se disputará en el estadio Calvin Byron de Changuinola, donde Coclé buscará reaccionar ante Bocas del Toro, en una serie que favorece a los llamados “Tortugueros” por 1-0.

El equipo bocatoreño viene de mostrar su fortaleza el domingo al imponerse con autoridad 4-0 sobre la “Leña Roja”, respaldados por un sólido trabajo de su cuerpo de lanzadores y una ofensiva oportuna. Coclé, por su parte, está obligado a ajustar su bateo si quiere evitar caer en desventaja mayor en la serie.

En el otro encuentro de la jornada, Herrera se medirá ante Colón en el estadio Roberto Mariano Bula, en una serie que domina la novena herrerana 1-0. El conjunto de Herrera viene de protagonizar un emocionante triunfo el domingo, al ganar 3-2 en entradas extras, en un verdadero duelo de pitcheo que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos. Colón intentará emparejar la serie apoyándose en su ofensiva, que deberá responder en momentos claves.

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La jornada dominical dejó resultados importantes que han movido el tablero del torneo. Darién mostró contundencia ofensiva y solidez desde el montículo para vencer 6-2 a Panamá Oeste, igualando su serie 1-1 y demostrando que será un rival complicado. Por su parte, Veraguas dio un golpe de autoridad al derrotar 7-4 a Chiriquí, colocando la serie 2-0 a su favor y quedando a solo un triunfo de asegurar su boleto a las semifinales.

Con este panorama, la jornada de hoy lunes se presenta determinante en el béisbol mayor panameño, donde cada equipo lucha por avanzar y acercarse al objetivo de disputar el título nacional. La afición espera otra noche cargada de emociones, grandes jugadas y protagonistas que puedan inclinar la balanza en series que siguen abiertas y llenas de competitividad.

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