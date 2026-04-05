Béisbol Mayor 2026 resultado | Herrera se impone en entradas extras tras un duelo de pitcheo ante Colón

Panamá/En un emocionante encuentro que necesitó de diez entradas para definirse, el equipo de Herrera superó 3-2 a Colón este domingo 5 de abril de 2026 y lidera la serie 1-0.

El partido se caracterizó por el dominio de los lanzadores y una ofensiva herrerana que, aunque dejó a 12 corredores en base, logró dar el golpe decisivo en el último tramo del juego.

Desarrollo del encuentro Herrera tomó la delantera en la cuarta entrada y amplió su ventaja en la séptima para ponerse 2-0. Sin embargo, Colón reaccionó en la parte baja del séptimo episodio anotando dos carreras para igualar el marcador, gracias a la producción de Anmi Ortega y Victor Moscote. El empate persistió hasta la décima entrada, cuando Herrera anotó la carrera de la victoria para sellar el 3-1 definitivo.

Figuras a la ofensiva

Francisco Quintero (Herrera): Fue la bujía del equipo al batear de 5-4 , con una base robada y una carrera anotada.

Fue la bujía del equipo al batear de , con una base robada y una carrera anotada. Elian Miranda (Herrera): Conectó un doble y remolcó una carrera clave.

Conectó un doble y remolcó una carrera clave. Anmi Ortega (Colón): Destacó por los locales al irse de 4-2 con un doble y una carrera impulsada.

Duelo en el montículo El pitcheo de Herrera fue fundamental para sostener el resultado. Rafael De León se llevó la victoria tras una actuación impecable como relevista, lanzando 4.0 entradas sin permitir hits ni carreras, otorgando solo una base por bolas y recetando 4 ponches. El abridor Alexander López también cumplió con una sólida labor de 6 episodios de dos carreras.

Por Colón, el abridor Carlos Rodríguez tuvo una buena salida de 6 entradas y 6 ponches, pero la derrota recayó en el relevista Julio Denis, quien permitió la carrera de la diferencia en el décimo inning.

Resumen estadístico:

Resultado final: Herrera 3 - Colón 2 (10 entradas).

Herrera 3 - Colón 2 (10 entradas). Hits: Herrera 11, Colón 5.

Herrera 11, Colón 5. Errores: Herrera 0, Colón 1.

Herrera 0, Colón 1. Lanzador ganador: Rafael De León.

Rafael De León. Lanzador perdedor: Julio Denis.

Con información de Fedebeis