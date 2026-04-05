Béisbol Mayor resultado | Darién impone su ley ante Panamá Oeste y empata la serie

Panamá/En un duelo donde la ofensiva darienita aprovechó los momentos clave, el equipo de Darién venció 6-2 a Panamá Oeste este domingo 5 de abril de 2026 empatando la serie 1-1.

El conjunto de las "Harpías" capitalizó un rally determinante en la quinta entrada para asegurar una victoria cómoda en la carretera.

Tras dos entradas en blanco, Darién abrió el marcador en la parte alta de la tercera con dos carreras. Aunque Panamá Oeste intentó reaccionar, el golpe definitivo llegó en el quinto episodio, cuando Darién fabricó un racimo de cuatro anotaciones que puso el juego 6-0 en ese momento. Los locales descontaron con una carrera en la quinta y otra en la séptima entrada, pero el pitcheo visitante cerró la puerta a cualquier intento de remontada.

Figuras a la ofensiva

Eduardo Vaughan (Darién): Fue el bateador más activo al conectar de 5-3 con una carrera anotada y una base robada.

Fue el bateador más activo al conectar de con una carrera anotada y una base robada. Edward Romero (Darién): Aportó significativamente al irse de 5-2 con dos carreras impulsadas .

Aportó significativamente al irse de 5-2 con . Carlos Mosquera (Darién): Remolcó otras dos anotaciones y se estafó dos bases.

Remolcó otras dos anotaciones y se estafó dos bases. Jean Rodríguez (Panamá Oeste): Destacó por los locales al batear de 4-3, incluyendo un triplete y anotando las dos únicas carreras de su equipo.

Destacó por los locales al batear de 4-3, incluyendo un y anotando las dos únicas carreras de su equipo. Gerald Chin (Panamá Oeste): Impulsó las dos carreras de su equipo con un doblete.

Duelo en el montículo El lanzador Luis Ramos se acreditó la victoria con una sólida apertura de 7.0 entradas, permitiendo 8 hits y 2 carreras limpias, sin otorgar boletos y ponchando a dos bateadores. El relevista Jereniel Herrera completó los últimos dos episodios sin permitir anotaciones para sellar el triunfo.

La derrota fue para el abridor de Oeste, Randy Cuesta, quien trabajó 4.1 entradas permitiendo 4 carreras limpias.

Resumen estadístico:

Resultado final: Darién 6 - Panamá Oeste 2.

Darién 6 - Panamá Oeste 2. Hits: Darién 11, Panamá Oeste 9.

Darién 11, Panamá Oeste 9. Errores: Darién 2, Panamá Oeste 3.

Darién 2, Panamá Oeste 3. Lanzador ganador: Luis Ramos.

Luis Ramos. Lanzador perdedor: Randy Cuesta.

Este resultado consolida el buen momento de Darién, que supo capitalizar las pifias defensivas de los "Vaqueros" (quienes cometieron 3 errores) para llevarse el resultado.