Béisbol Mayor minuto a minuto EN VIVO juegos del domingo 5 de abril

Panamá/La emoción del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa este domingo con una vibrante jornada correspondiente a la Ronda de 8, instancia que se disputa al mejor de cinco juegos y que comienza a marcar el camino hacia las semifinales.

Un total de cuatro compromisos están programados para hoy, destacando como duelo principal el enfrentamiento entre Coclé y Bocas del Toro, en un choque que promete grandes emociones desde el primer lanzamiento.

La cartelera dominical se completa con los partidos entre Veraguas vs Chiriquí, Darién vs Panamá Oeste y Herrera vs Colón, todos con alto nivel competitivo y equipos en busca de tomar ventaja en sus respectivas series.

En cuanto al estado de las llaves, Panamá Oeste llega con ventaja de 1-0 en su serie, al igual que Veraguas, que también ha logrado adelantarse en su enfrentamiento. Por su parte, las series entre Coclé vs Bocas del Toro y Herrera vs Colón estarán dando inicio este domingo, agregando mayor expectativa a la jornada.

Con cuatro escenarios en acción y mucho en juego, la jornada promete ser determinante para las aspiraciones de cada novena en su camino hacia el título nacional. Los aficionados podrán seguir cada detalle a través de la cobertura minuto a minuto, en una fecha que reúne lo mejor del béisbol panameño.