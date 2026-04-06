Adalberto Carrasquilla enfrentó a Chivas luego de jugar con la selección de Panamá

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México, México/Con un doblete de su goleador Armando "La Hormiga" González, el Guadalajara le sacó un dramático empate 2-2 a los Pumas, el domingo en el estadio Akron, en Zapopan, en el partido que cerró la decimotercera fecha del torneo Clausura 2026.

Las Chivas del Guadalajara dirigidas por el argentino Gabriel Milito se mantuvieron en el primer lugar de la clasificación con 31 puntos.

"El partido se puso cuesta arriba con dos goles, pero este equipo tiene valentía, confianza y argumentos, a partir de la calidad y la mentalidad de los jugadores, para enfrentar este tipo de situaciones y revertirlas", dijo Milito.

"Tal como se dio el partido y habiendo empatado al final, es un punto que valoramos", añadió.

El Guadalajara llegó a este partido ya clasificado a los cuartos de final por anticipado gracias a las derrotas de los Tigres y del Atlas en el transcurso de la jornada.

Por su lado, los Pumas del entrenador mexicano Efraín Juárez llegaron a 24 unidades y se quedaron en el quinto lugar. En este equipo milita el panameño Adalberto Carrasquilla, quien luego de jugar los amistosos ante Sudáfrica con la selección de Panamá, regresó a Pumas y vio acción ante Chivas: ingresó al minuto 54 por Juninho.

"Estoy muy feliz porque mi equipo juega como quiero que juegue, porque los jugadores se matan dentro de la cancha, porque siguen el plan de partido, porque lo que pensamos tácticamente en la semana nos salió contra el mejor equipo, según los números", comentó Juárez.

"Tuvimos para hacer el 3-0 y el 3-1, y al final se dio el empate con la decisión del árbitro, que siempre la respetamos, a veces te da y a veces te quita", remató.

Uriel Antuna, exjugador del Guadalajara entre 2020 y 2021, hizo el 1-0 para los Pumas al minuto 21. El 2-0 cayó al 41' por cortesía del defensa José Castillo en propia puerta.

Armando "La Hormiga" González acercó a las Chivas con un remate de cabeza al 70' y decretó el empate al 90'+10 con un penal señalado tras la revisión del VAR luego de minutos de incertidumbre.

Con este dramático 2-2 quedó opacada la sobresaliente actuación del portero costarricense Keylor Navas quien al minuto 37 logró una doble atajada consecutiva en el arco de los Pumas; primero tapó un remate de González desde el corazón del área y luego atajó a una mano un tiro a quemarropa de Efraín Álvarez.

González llegó a 12 goles y se apoderó del liderato de goleo individual que el sábado había tomado con 11 el ítalobrasileño João Pedro al marcar un gol para la victoria del Atlético San Luis por 2-1 de visita ante el Monterrey.

Con su doblete, la Hormiga igualó los 12 goles que le dieron el título de goleo individual del torneo Apertura 2025, empatado con João Pedro y el portugués Paulinho, del Toluca.

A nivel colectivo, las Chivas de Milito alargaron a 11 su racha de partidos sin perder como locales en el estadio Akron.

Esta decimotercera jornada quedó marcada por la primera derrota del bicampeón Toluca por 1-0 en su visita al estadio La Corregidora ante el modesto Querétaro dirigido por el entrenador chileno Esteban "El Chino" González.