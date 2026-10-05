Brasil de Ancelotti: nuevas caras y viejos problemas tras la fecha FIFA 2026

Sin Casemiro , quien ya no entra en los planes, Ancelotti parece poner una ficha sobre él como eje del medio junto a Bruno Guimarães .

Sao Paulo, Brasil/Brasil probó nuevos futbolistas en la fecha FIFA, la primera desde que Neymar anunció su retiro internacional, pero repitió viejos problemas que lo condenaron en el Mundial 2026.

Aunque goleó 4-0 el sábado a India para cerrar su gira de amistosos, el equipo de Carlo Ancelotti volvió a tener dificultades para tomar el control en la mitad de la cancha, mientras busca rejuvenecer posiciones clave.

Antes, los pentacampeones mundiales jugaron dos partidos en casa de Australia, un empate 1-1 y una victoria 4-2.

Ancelotti admitió que sus jugadores "pueden hacerlo mejor", si bien elogió a talentos emergentes como el mediocampista Gabriel Bontempo (Santos) y los centrales Jair Cunha (Nottingham Forest) y Arthur Dias (Athletico Paranaense).

A continuación, un balance de la reaparición de la Canarinha luego de su frustrante eliminación en octavos de final de la Copa del Mundo a manos de Noruega.

Mediocampo en reconstrucción -

Tras el decepcionante empate del inicio de la gira, Bontempo fue titular en los siguientes dos partidos.

La Canarinha mejoró con tres centrocampistas puros, pero echa en falta mayor fluidez en su fútbol. Es una deuda pendiente y sin solución a la vista por el retiro de Neymar.

"Su primer juego fue mejor que el segundo", dijo Ancelotti sobre la promesa santista de 21 años.

Quien salió más reforzado fue Danilo Santos, uno de los nueve sobrevivientes de la convocatoria mundialista.

Sin Casemiro, quien ya no entra en los planes, Ancelotti parece poner una ficha sobre él como eje del medio junto a Bruno Guimarães.

Titular en los tres encuentros, el volante del Botafogo fue el jugador con más tiempo en la Seleção en los amistosos y el único que superó 200 minutos de juego.

"Comenzar este nuevo ciclo con continuidad y la confianza del entrenador me deja feliz. Quiero aprovechar cada oportunidad", dijo Danilo a la AFP.

"Espero seguir evolucionando", comentó el futbolista de 25 años a través de su equipo de comunicación.

¡Ay, Vini! -

Vinícius Júnior resaltó en el Mundial pese al naufragio de Brasil, con cuatro goles en el torneo, pero esta vez su mal momento con el Real Madrid tuvo reflejo en la Canarinha.

Mostró chispazos de calidad en el segundo juego, con una intervención crucial en un gol y un penalti que provocó y anotó él mismo... y poco más.

El sábado se estrelló una y otra vez con la zaga rival. Samuel Lino le sustituyó y firmó doblete.

El DT, sin embargo, ha respaldado públicamente al delantero merengue.

Alerta -

Ancelotti quería ver en ataque a João Pedro, de brillante presente en el Chelsea, pero una lesión trastocó los planes.

Una de las novedades llegó en el segundo partido con Raphinha como falso 9, rol en el que tiene un sobresaliente inicio de temporada con el FC Barcelona. No alcanzó las cotas del Barça y molestias musculares lo excluyeron del último duelo.

Una alerta: la falta de juego con sus equipos de promesas como Estêvão (Chelsea) y Endrick (Real Madrid) se nota.

"Hay jugadores que tienen mayor dificultad para hacer un juego competitivo, porque no tienen minutos con su club, como pueden ser Estêvão y Endrick", dijo, sin cortapisas, el entrenador.

Rotación en el arco -

Hugo Souza y los debutantes Otávio y Pedro Morisco alternaron en la portería, jugando un partido cada uno.

Souza y Otávio encajaron goles y críticas. Morisco tuvo un día tranquilo ante un rival, India, que no lo puso en aprietos.

Uno de los focos de Ancelotti es buscar al sucesor de Alisson, dueño del arco en los últimos años.

Alternativas en defensa -

En la zaga, Ancelotti puso la lupa sobre los laterales, demarcación en la que reconoce escasez.

Mauro Júnior se estrenó a los 27 años con la Seleção. El jugador del PSV Eindhoven no maravilló, pero presentó credenciales para competir como lateral izquierdo con Douglas Santos gracias a su capacidad para proyectarse.

Por derecha, banda en la que Carletto había llamado a Wesley, finalmente baja por lesión, Matheuzinho dio un paso al frente.

Sin embargo, los partidos con Australia desnudaron debilidades a las espaldas de los marcadores de punta.

En el centro de la defensa, Vitor Reis, Jair Cunha y Arthur Dias alternaron como parejas de Marquinhos y Gabriel Magalhães, rotando en cada uno de los cotejos.

"Jair jugó muy bien" y "Arthur Dias también", dijo el técnico.

Brasil jugará en noviembre contra Japón y Singapur.

"No vamos a cambiar mucho (la lista), pero quiero ver a otros jóvenes", adelantó Ancelotti.