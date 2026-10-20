PSG vs Barcelona resultado | El París Saint Germain superó a los catalanes en duelo lleno de goles

Panamá/El PSG de Luis Enrique se impuso al Barcelona de Hansi Flick en la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League y le propinó su primera derrota de la temporada 4-3.

El París Saint-Germain (PSG) derrotó 4-2 al FC Barcelona en un vibrante encuentro correspondiente a la jornada 3 de la UEFA Champions League, en un partido que tuvo seis goles y varios cambios en el marcador.

El conjunto francés encontró la victoria con una contundente reacción en el segundo tiempo, después de que el Barcelona lograra igualar el compromiso en dos ocasiones. Los parisinos marcaron dos goles en el tramo final para asegurar los tres puntos.

Désiré Doué adelantó al PSG antes del descanso

El PSG abrió el marcador al minuto 38, cuando Désiré Doué culminó una jugada asistida por João Neves para establecer el 1-0 antes del descanso.

El Barcelona regresó al terreno de juego con la intención de reaccionar y encontró el empate al minuto 55. Xavi Espart aprovechó una asistencia de Fermín López para colocar el 1-1 y devolverle la igualdad al marcador.

Lucas Hernández y Lamine Yamal mantuvieron el partido abierto

La respuesta del PSG llegó al minuto 72, cuando Lucas Hernández marcó el 2-1 tras recibir una asistencia de Désiré Doué.

Sin embargo, el Barcelona volvió a responder. Al minuto 79, Lamine Yamal anotó el 2-2 y mantuvo las opciones del conjunto azulgrana en un encuentro que continuaba abierto.

La igualdad duró poco. Apenas dos minutos después, al 81, Vitinha volvió a adelantar al PSG con el 3-2, dando un golpe importante en el desarrollo del partido.

Finalmente, al minuto 86, Fabián Ruiz sentenció el compromiso con el cuarto tanto parisino, tras una asistencia de Achraf Hakimi, para establecer el definitivo 4-2.

PSG fue más efectivo en ataque

Las estadísticas reflejaron un partido disputado, con el Barcelona teniendo mayor posesión del balón, pero el PSG registrando más disparos.

El equipo francés terminó con 21 remates, frente a los 18 del conjunto catalán. En posesión, el Barcelona dominó con un 56 %, mientras que el PSG registró el 44 %.

En el apartado de pases, el Barcelona completó 459 de 513 intentos, con una efectividad del 89 %. El PSG, por su parte, acertó 304 de 349 pases, para un 87 %.

Los parisinos también registraron 28 recuperaciones, frente a las seis del Barcelona, según las estadísticas proporcionadas. Ambos equipos terminaron con cinco despejes.

Estadísticas del PSG 4-2 Barcelona

Goles: Désiré Doué (38'), Lucas Hernández (72'), Vitinha (81') y Fabián Ruiz (86') por el PSG; Xavi Espart (55') y Lamine Yamal (79') por el Barcelona.

Désiré Doué (38'), Lucas Hernández (72'), Vitinha (81') y Fabián Ruiz (86') por el PSG; Xavi Espart (55') y Lamine Yamal (79') por el Barcelona. Disparos: PSG 21, Barcelona 18.

PSG 21, Barcelona 18. Posesión: PSG 44 %, Barcelona 56 %.

PSG 44 %, Barcelona 56 %. Pases completados: PSG 304, Barcelona 459.

PSG 304, Barcelona 459. Efectividad de pases: PSG 87 %, Barcelona 89 %.

PSG 87 %, Barcelona 89 %. Faltas: PSG 11, Barcelona 9.

PSG 11, Barcelona 9. Tiros de esquina: PSG 2, Barcelona 3.

PSG 2, Barcelona 3. Fuera de juego: PSG 2, Barcelona 1.

PSG 2, Barcelona 1. Recuperaciones: PSG 28, Barcelona 6.

PSG 28, Barcelona 6. Despejes: PSG 5, Barcelona 5.

El PSG se queda con una victoria clave

Con este resultado, el PSG sumó una importante victoria en la fase de liga de la Champions League, gracias a su capacidad para responder cada vez que el Barcelona consiguió igualar el marcador.

El conjunto catalán mostró capacidad ofensiva y logró mantenerse en partido hasta el 2-2 de Lamine Yamal, pero los tantos de Vitinha y Fabián Ruiz en los últimos minutos inclinaron definitivamente el encuentro a favor de los franceses.