LPF | la jornada 14 del Apertura 2026 promete duelos clave en la lucha por los playoffs

La fecha comienza este viernes con Árabe Unido contra Tauro y finalizará el domingo con el derbi de La Chorrera entre CAI y San Francisco, que será transmitido por TVMAX.

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) entra en una etapa importante del Torneo Apertura 2026 con la disputa de la jornada 14, que se jugará entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

Con seis partidos programados, los clubes afrontan compromisos importantes en sus aspiraciones de escalar posiciones y mantenerse en la lucha por la clasificación a los playoffs y las semifinales.

Después de 13 jornadas, Plaza Amador domina la Conferencia Este con 30 puntos, mientras que San Francisco FC lidera la Conferencia Oeste con 26 unidades. La jornada podría modificar las posiciones y aumentar la presión sobre los equipos que buscan acercarse a los puestos de clasificación.

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Viernes 30 de octubre: Deportivo Árabe Unido contra Tauro FC

La jornada comenzará este viernes a las 8:30 p. m., cuando el Deportivo Árabe Unido reciba al Tauro FC en el estadio Armando Dely Valdés.

El Expreso Azul llega después de empatar 1-1 frente a UMECIT FC y ocupa el segundo lugar de la Conferencia Este con 23 puntos. Una victoria le permitiría acercarse al líder Plaza Amador, que suma 30 unidades.

Tauro, por su parte, intentará recuperarse de la derrota por 0-1 ante Plaza Amador en el clásico nacional. Los albinegros se encuentran en la cuarta posición del Este con 17 puntos, por lo que necesitan sumar para mejorar su ubicación.

Sábado 31 de octubre: tres partidos en agenda

La actividad del sábado contará con tres encuentros que tendrán repercusiones en las dos conferencias.

A las 4:00 p. m., en el estadio Virgilio Tejeira, Unión Coclé recibirá al CD Universitario.

Los coclesanos vienen de caer por 3-0 ante Veraguas United y atraviesan una situación complicada: ocupan el sexto lugar de la Conferencia Oeste con apenas cinco puntos después de 13 partidos.

El CD Universitario también necesita recuperarse tras perder 1-0 frente al Club Atlético Independiente. El conjunto universitario suma 11 puntos y ocupa la cuarta posición del Oeste, por lo que buscará una victoria que le permita mejorar sus opciones de avanzar en el campeonato.

A las 6:15 p. m., el estadio COS Sports Plaza será escenario del enfrentamiento entre Plaza Amador y Alianza FC.

Los Leones llegan motivados después de vencer 1-0 a Tauro FC en el clásico nacional. El resultado les permitió consolidarse en la cima de la Conferencia Este, donde acumulan 30 puntos, producto de nueve victorias, tres empates y una derrota.

Además, el equipo placino registra 29 goles a favor y una diferencia de goles de +13, números que respaldan su posición como líder.

Alianza FC, en cambio, intentará reaccionar después de perder 1-3 ante Sporting San Miguelito. Los verdolagas ocupan la sexta posición del Este con 14 puntos, por lo que necesitan sumar para acercarse a los equipos que están por delante.

La jornada sabatina concluirá a las 8:30 p. m. con el encuentro entre Veraguas United y Herrera FC, programado en el estadio Toco Castillo.

Veraguas llega después de imponerse por 3-0 a Unión Coclé y ocupa el segundo lugar de la Conferencia Oeste con 21 puntos. El equipo veragüense buscará aprovechar su buen momento para seguir presionando al líder San Francisco FC, que tiene 26 unidades.

Herrera FC, por su parte, viene de perder 3-1 frente a San Francisco FC. Con 11 puntos, ocupa la quinta posición del Oeste y necesita una reacción para mejorar su situación en la tabla.

Domingo 1 de noviembre: dos partidos para cerrar la fecha

La jornada 14 finalizará el domingo con dos compromisos que pueden influir en la clasificación de ambas conferencias.

A las 4:00 p. m., el estadio COS Sports Plaza recibirá el duelo entre Sporting San Miguelito y UMECIT FC.

Los académicos llegan después de derrotar 3-1 a Alianza FC y ocupan la quinta posición de la Conferencia Este con 16 puntos.

UMECIT, en cambio, empató 1-1 con Árabe Unido en su último compromiso. El equipo universitario suma 20 puntos y se ubica en la tercera posición del Este, por lo que una victoria podría permitirle recortar distancias con los dos primeros de la clasificación.

El enfrentamiento será importante para ambos clubes: Sporting intentará acercarse a los puestos superiores, mientras UMECIT buscará consolidarse entre los equipos que pelean por avanzar a la siguiente fase.

CAI vs. San Francisco FC: el derbi de La Chorrera

El cierre de la jornada tendrá como atractivo el derbi de La Chorrera entre el Club Atlético Independiente (CAI) y San Francisco FC, programado para las 6:15 p. m. en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El CAI llega después de vencer 1-0 al CD Universitario y ocupa la tercera posición de la Conferencia Oeste con 17 puntos. Los vikingos buscarán aprovechar el impulso de su último triunfo para sumar ante uno de sus rivales tradicionales.

San Francisco FC, por su parte, atraviesa un buen momento después de superar 3-1 a Herrera FC. Los monjes lideran el Oeste con 26 puntos, producto de ocho victorias, dos empates y tres derrotas.

El equipo franciscano suma 26 goles a favor y presenta una diferencia de +11. Una victoria le permitiría defender su liderato y mantener la distancia sobre Veraguas United, su principal perseguidor.

El derbi de La Chorrera será transmitido por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá, para que los aficionados puedan seguir en vivo uno de los encuentros más atractivos de la jornada.

Así está la tabla de posiciones antes de la jornada 14

Conferencia Este

Plaza Amador encabeza la clasificación con 30 puntos, seguido por Deportivo Árabe Unido, con 23. UMECIT FC ocupa la tercera posición con 20 unidades, mientras que Tauro FC es cuarto con 17.

En la quinta plaza aparece Sporting San Miguelito, con 16 puntos, y Alianza FC cierra la clasificación con 14.

La diferencia entre el líder y el segundo lugar es de siete puntos. UMECIT buscará reducir esa distancia, mientras Tauro, Sporting y Alianza intentarán mejorar sus posiciones.

Conferencia Oeste

En el Oeste, San Francisco FC lidera con 26 puntos y tiene una ventaja de cinco unidades sobre Veraguas United, que suma 21.

El CAI ocupa la tercera posición con 17 puntos, seguido por CD Universitario y Herrera FC, ambos con 11 unidades. Unión Coclé se encuentra en el sexto lugar con cinco puntos.

La lucha en esta conferencia estará marcada por la disputa entre San Francisco y Veraguas por la cima, así como por los esfuerzos del CAI y los equipos que buscan escalar posiciones.