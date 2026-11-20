Plaza Amador, San Francisco FC, Deportivo Árabe Unido y Tauro FC vuelven a coincidir en semifinales después de 21 años. Cuatro clubes históricos, cargados de títulos y tradición, disputarán el boleto a la final del Torneo Apertura 2026.

Panamá/El fútbol panameño se prepara para vivir unas semifinales con un ingrediente especial: la presencia de sus cuatro grandes protagonistas históricos.

Plaza Amador, San Francisco FC, Deportivo Árabe Unido y Tauro FC vuelven a coincidir en esta instancia de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), algo que no sucedía desde hace 21 años, cuando disputaron las semifinales del Torneo Apertura 2005.

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La combinación de estos cuatro equipos representa una constelación de títulos, historia y tradición dentro del balompié nacional. Entre todos acumulan 51 campeonatos, distribuidos de la siguiente manera: Tauro FC cuenta con 17 títulos, Deportivo Árabe Unido suma 15, Plaza Amador tiene 10 y San Francisco FC luce nueve estrellas en su escudo.

La presencia de estos históricos clubes quedó confirmada después de los partidos de playoffs, en los que Deportivo Árabe Unido y Tauro FC consiguieron sus respectivas clasificaciones para acompañar a Plaza Amador y San Francisco FC, que ya habían asegurado su presencia en las semifinales.

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Árabe Unido y Tauro sellaron su clasificación

El Deportivo Árabe Unido protagonizó una remontada ante Veraguas United FC para imponerse por 3-2 y conseguir su boleto a las semifinales. El conjunto veragüense tomó ventaja con un doblete de Carlos Hernández, quien anotó a los minutos 4 y 16.

Sin embargo, el equipo colonense reaccionó en la segunda mitad. Jaime Harrison marcó al 47', Óscar Peñalba consiguió la igualdad al 63' y Rubén Collymore completó la remontada al minuto 84 para sellar el triunfo del DAU.

Por su parte, Tauro FC consiguió su clasificación con una contundente victoria de 4-1 sobre el Club Atlético Independiente (CAI). Los albinegros comenzaron abajo en el marcador tras el gol de Martín Ruíz al minuto 14, pero encontraron la igualdad mediante un autogol de Diego Fori al 38'.

En el complemento, Adrián Olivardía puso en ventaja a los taurinos al 47'. Posteriormente, otro autogol, esta vez de Alex Rodríguez al 83', amplió la diferencia, mientras que Irving Hernández sentenció el resultado al 90+7'.

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Semifinales: dos enfrentamientos de historia y rivalidad

La ronda semifinal del Torneo Apertura 2026 comenzará este fin de semana con los partidos de ida. El primer compromiso tendrá como protagonistas al Deportivo Árabe Unido y San Francisco FC, que se enfrentarán el sábado 21 de noviembre, desde las 8:30 p.m., en el Estadio Armando Dely Valdés.

La otra llave tendrá como protagonistas a Tauro FC y Plaza Amador, que medirán fuerzas el domingo 22 de noviembre, a las 6:15 p.m., en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

21 años después, vuelve a repetirse la historia

El antecedente más cercano de estas cuatro instituciones coincidiendo en semifinales se remonta al Torneo Apertura 2005. En aquella ocasión, Deportivo Árabe Unido se enfrentó a San Francisco FC, mientras que Plaza Amador y Tauro FC protagonizaron la otra serie semifinal.

Más de dos décadas después, el fútbol panameño vuelve a reunir a estos cuatro históricos en la lucha por un campeonato. Son clubes con décadas de rivalidad, una amplia trayectoria y una importante cosecha de títulos que ahora buscan sumar una nueva página a sus respectivas historias.

El Apertura 2026 tendrá, por tanto, unas semifinales con mucho peso histórico: cuatro grandes, dos boletos a la final y un solo objetivo, conquistar el título del fútbol panameño.