LPF | Conoce cómo está la batalla por el capo goleador del Torneo Apertura 2026 luego de 13 fechas

Carlos Hernández lidera la tabla de goleadores del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol.

Panamá/El delantero de Veraguas United, Carlos Hernández suma 12 tantos después de 13 jornadas y supera a Ronaldo Dinolis, del San Francisco FC, quien acumula 11 anotaciones. Héctor Ríos, del Plaza Amador, completa el podio con siete goles.

La lucha por el liderato de goleo del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) continúa con Carlos Hernández, de Veraguas United, al frente de la clasificación individual tras disputarse 13 jornadas del campeonato.

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Hernández ha marcado 12 goles y mantiene una ventaja de una anotación sobre su principal perseguidor, Ronaldo Dinolis, delantero del San Francisco FC, quien registra 11 tantos y se mantiene en la pelea por convertirse en el máximo artillero del certamen.

El atacante de Veraguas ha demostrado su capacidad frente al arco rival con ocho goles de jugada y cuatro de penal, cifras que lo convierten en la principal referencia ofensiva de su equipo en lo que va de temporada.

Por su parte, Dinolis presenta un registro de cinco anotaciones de jugada, dos de cabeza y cuatro desde el punto penal, una combinación que refleja su participación en distintas situaciones ofensivas.

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Héctor Ríos encabeza el grupo perseguidor

En la tercera posición aparece Héctor Ríos, del Plaza Amador, con siete goles. El atacante placino ha conseguido seis anotaciones de jugada y una de tiro libre.

Con la misma cantidad de tantos figuran Keny Bonilla, del San Francisco FC, y Adrián Bethancourt, del Sporting San Miguelito. Bonilla suma siete goles de jugada, mientras que Bethancourt registra seis por esa vía y uno de penal.

Más atrás se encuentra Johused Peñalba, del Tauro FC, con seis anotaciones, seguido por Óber Almanza, de UMECIT FC, quien acumula cinco goles, incluidos dos de tiro libre y dos de penal.

La lista de goleadores también incluye a Jordan Girón, del CAI, y Víctor Medina, del San Francisco FC, ambos con cuatro tantos.

Con el campeonato en marcha, la disputa entre Hernández y Dinolis promete mantener el interés en las próximas jornadas, mientras sus perseguidores buscarán recortar distancias en la carrera por el título de máximo goleador del Apertura 2026 de la LPF.

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