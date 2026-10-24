LPF resultado| Tauro FC vs Plaza Amador: 'Leones' se imponen por la mínima en el 'Clásico Nacional'

Panamá/El Plaza Amador superó al Tauro FC, por 1 gol a 0, en una versión del clásico nacional que se jugó este sábado en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez como parte de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Contexto

El Plaza Amador afronta este compromiso desde la cima de la Conferencia Este, con 27 puntos en 12 partidos, producto de ocho victorias, tres empates y una derrota. El equipo placino ha mostrado regularidad a lo largo del torneo y llega motivado después de vencer 2-0 al Deportivo Árabe Unido en su presentación anterior.

Por su parte, el Tauro FC ocupa la cuarta posición con 17 unidades, tras registrar cinco triunfos, dos empates y cinco derrotas. Los albinegros también llegan con confianza luego de imponerse 2-0 al Sporting San Miguelito, resultado que les permite encarar el clásico con la motivación de seguir escalando posiciones.

La diferencia de diez puntos entre ambos conjuntos añade un ingrediente especial al enfrentamiento. Para el Plaza, una victoria significaría fortalecer su liderato; para el Tauro, sumar de a tres representaría un paso importante en su objetivo de acercarse a los primeros lugares y consolidar sus opciones de clasificación.

Historia y rivalidad

La historia también estará presente en el césped del Rommel Fernández. Tauro FC y Plaza Amador protagonizarán la edición número 155 de este enfrentamiento, una rivalidad que forma parte de la identidad del fútbol panameño.

El balance histórico favorece al Tauro, que registra 62 victorias en los 154 enfrentamientos anteriores, según datos publicados antes del encuentro. Sin embargo, los antecedentes no garantizan nada en un partido donde la intensidad y los detalles suelen cobrar especial importancia.

Además, el antecedente más reciente entre ambos en este Apertura 2026 favorece al Plaza Amador, que se impuso por 3-2 en la tercera jornada. Ese resultado añade un incentivo para los taurinos, que tendrán la oportunidad de buscar la revancha ante su tradicional rival.

Claves del partido

El desarrollo del clásico podría depender de tres aspectos fundamentales:

La eficacia ofensiva: el Tauro necesita aprovechar las oportunidades que genere para poner en aprietos a una escuadra placina que ha conseguido mantenerse en la parte alta de la clasificación.

el necesita aprovechar las oportunidades que genere para poner en aprietos a una escuadra placina que ha conseguido mantenerse en la parte alta de la clasificación. El control del partido : el Plaza Amador buscará imponer su ritmo y aprovechar la confianza que le brinda su posición de líder.

: el buscará imponer su ritmo y aprovechar la confianza que le brinda su posición de líder. La concentración defensiva: en un encuentro de alta rivalidad, evitar errores individuales y mantener el orden durante los 90 minutos puede resultar determinante.

La presión competitiva también será un factor. Mientras el Plaza intentará confirmar su condición de candidato al título, el Tauro buscará demostrar que tiene argumentos para competir de igual a igual y recortar distancias en la tabla.